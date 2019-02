Ktoś wygrał ponad milion w Lucky Day Lotto 0 27 lutego 2019

Poniedziałek okazał się faktycznie szczęśliwym dniem dla klienta, który zagrał w Lucky Day Lotto na południowych przedmieściach. A może to właśnie ty właśnie zostałeś milionerem?

W poniedziałkowym losowaniu Lucky Day Lotto ktoś trafił piątkę w Tinley Park i wygrał 1 mln 50 tys. dolarów. Zwycięzca nie zgłosił się po wygraną do środy 27 lutego.

Według władz Illinois Lottery zwycięski los został sprzedany na stacji benzynowej Speedway przy 7201 W. 183rd St. w Tinley Park.

Tradycyjnie punkt, który sprzedał zwycięski los, otrzyma bonus w wysokości 1 proc. wygranej, czyli w tym przypadku 10,5 tys. dolarów.

Szczęśliwemu zwycięzcy władze przypominają, by niezwłocznie podpisać swój los na odwrocie i przechowywać go w bezpiecznym miejscu do czasu, aż zgłosi się do jednego z pięciu centrów wypłacania nagród. W Illinois znajdują się one w Chicago, Des Plaines, Rockford, Springfield i Fairview Heights.

Na odbiór nagrody świeżo upieczony milioner ma rok od daty losowania.

Jeżeli po sprawdzeniu kuponu okaże się, że to nie ty trafiłeś liczby 38-15-31-34-26, głowa do góry. Władze loterii pocieszają, że w poniedziałkowym losowaniu Lucky Day Lotto dodatkowe ponad 23 tys. osób wygrało nagrody pieniężne. Wahają się one od dwustu do… jednego dolara.

(jm)

fot.Maklay62/Pixabay.com