Konsulat RP reaguje na antypolskie sformułowania w artykule „Chicago Tribune” 0 by MAB 16 lutego 2018

W odpowiedzi na artykuł Mony Sue Weissmark, który ukazał się na łamach dziennika „Chicago Tribune” 14 lutego, a w którym autorka zawarła m.in. sformułowanie, że „Niemcy zostali nauczeni nienawiści do Żydów, ale Polacy dziedziczyli ją wysysając nienawiść do Żydów z mlekiem matki” konsul RP w Chicago wystosował oficjalny list do redakcji chicagowskiego dziennika. Również redakcja „Dziennika Związkowego” otrzymała kilka telefonów od Amerykanów polskiego pochodzenia domagających się oficjalnej reakcji polskiego rządu na zniewagę Polaków oraz zniekształcanie historii.

W oficjalnym liście do redakcji „Chicago Tribune” konsul Piotr Janicki przypomniał po raz kolejny, że podczas II wojny światowej, gdy Polska znajdowała się pod niemiecką okupacją, „nikt nigdy nie współpracował z nazistami w imieniu państwa lub narodu polskiego. Choć konieczne jest uznanie i potępienie odizolowanych przypadków współpracy Polaków z Niemcami w Holocauście, nigdy nie zgodzimy się na to, aby odpowiedzialność za Holocaust została przypisana Polsce. Byłoby to rażące fałszowanie historii”.

Dalej konsul przypomina podstawowe fakty z historii II wojny światowej oraz okupacji Polski przez niemieckiego najeźdźcę, a także zasługi polskich organizacji udzielających pomocy i schronienia Żydom. Cytowane są zarówno niemieckie przepisy grożące Polakom karą śmierci za ukrywanie Żydów, jak również te utworzone przez podziemne państwo polskie karzące za wydawanie Żydów niemieckim nazistom.

Konsul cytuje fragmenty książek opartych na faktach historycznych i badaniach naukowych, uznających udział Polaków w pomocy i ratowaniu Żydów przed zagładą w czasie wojny. Przypomina również niepodważalny fakt, że Polacy stanowią największą grupę wśród laureatów odznaczenia Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznawanego nie-Żydom przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie.

W obliczu przedstawionych argumentów konsul Janicki wyraża „zdumienie zawartymi w artykule Mony Sue Weissmark twierdzeniami, że Polacy odziedziczyli nienawiść do Żydów wysysając je z mlekiem matki.” „Jestem zszokowany. To największa obraza dla jednej czwartej Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz wielka niesprawiedliwość w stosunku do wszystkich Polaków” – podsumowuje konsul.

(jm)