Kolejny krwawy weekend 0 9 września 2019

34 osoby postrzelone, z czego sześć śmiertelnie – to krwawy bilans weekendowych strzelanin na ulicach Chicago. Wśród ofiar śmiertelnych jest ciężarna 18-latka zastrzelona w dzielnicy Back of the Yards.

W niedzielę 8 września ok. godz. 9.30 pm 18-letnia Treja Kelley szła chodnikiem w okolicy 900 West 52. Street, kiedy z zaułku wyszedł niezidentyfikowany mężczyzna, który po krótkiej wymianie zdań z dziewczyną wyciągnął pistolet i otworzył ogień. Kelley została trzy razy trafiona w głowę i wielokrotnie postrzelona w tułów. Zginęła na miejscu. Ciężarna 18-latka wracała do domu z pracy. Kilka miesięcy temu z wyróżnieniem ukończyła szkołę średnią i planowała podjęcie studiów. Sprawca morderstwa zbiegł z miejsca zbrodni.

Kilka godzin później, w poniedziałek ok. godz. 3 am 32-letni mężczyzna został trafiony w głowę, gdy jechał samochodem w okolicy 7500 South Coles. Postrzelony wjechał w zaparkowane na ulicy samochody. Został przewieziony do szpitala Uniwersytetu Chicagowskiego, gdzie stwierdzono jego zgon.

Najbardziej krwawa weekendowa strzelanina miała miejsce w sobotę rano w okolicy 3900 West 31. Street. Trzech mężczyzn siedziało w zaparkowanym samochodzie, kiedy o godz. 6.16 am podjechał do nich inny samochód, z którego padły strzały. 46-latek, trafiony dwukrotnie w twarz zginął na miejscu. 26-letni mężczyzna z pięcioma ranami postrzałowymi klatki piersiowej jest w stanie krytycznym, a 38-latek, trafiony dwukrotnie w tułów przebywa w Mount Sinai Hospital; jego stan jest stabilny.

Ogółem, na chicagowskich ulicach w ubiegły weekend postrzelone zostały co najmniej 34 osoby, z czego sześć śmiertelnie. W poprzedni przedłużony weekend w Chicago od kul zginęło osiem osób, a 35 odniosło rany.

(gd)

fot.Ewa Malcher