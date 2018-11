Kolejne konsolidacje parafii i szkół. Kolejne dawne polskie kościoły zagrożone zamknięciem 0 by EM 30 listopada 2018

Dziewięć parafii i szkół na południu Chicago zostanie połączonych lub zamkniętych w ramach reorganizacji Archidiecezji Chicagowskiej. Losy kolejnych kościołów i szkół katolickich ważą się i zostaną rozstrzygnięte w styczniu. Dwa kościoły zbudowane zostały na przełomie wieków przez polskich imigrantów.

Archidiecezja Chicagowska w środę 28 listopada ogłosiła zmiany dotyczące parafii i szkół w chicagowskich dzielnicach Bridgeport, Canaryville i Chinatown. W ramach programu Renew My Church szkoła St. Barbara w chicagowskiej dzielnicy Bridgeport zostanie wchłonięta przez szkołę St. Therese Chinese. Przyszłość samych parafii zostanie rozstrzygnięta w styczniu.

Również w styczniu ogłoszone zostaną decyzje dotyczące parafii All Saints-St. Anthony, St. Mary of Perpetual Help oraz Archdiocesan Center for Chinese Apostolate.

Dwie inne parafie oraz szkoły – St. Jerome Croatian i Santa Lucia-Santa Maria Incoronata zostaną skonsolidowane 1 lipca 2019 roku. Tym samym wraz z końcem roku szkolnego zamknięta zostanie szkoła przy Santa Lucia, a rok później budynki parafialne.

Połączą się również parafie The Nativity of Our Lord i St. Gabriel oraz szkoły St. Gabriel i Bridgeport Catholic Academy. Archidiecezja zapewnia, że oba kampusy szkolne będą w użyciu i nie będzie zwolnień wśród kadry pedagogicznej, dopóki zapisy utrzymają się na obecnym poziomie.

Inicjatywa Renew My Church, ogłoszona przez kardynała Blase’a Cupicha w lutym 2016 roku, zakłada restrukturyzację parafii w związku ze spadającą liczbą wiernych, niedoborem księży, problemami finansowymi oraz budynkami kościelnymi i szkolnymi wymagającymi poważnych remontów.

Szacuje się, że do końca 2030 roku w archidiecezji będzie tylko 240 księży na 351 obecnych parafii. Obecnie jest 750 duchownych, z emerytowanymi kapłanami włącznie. Dla porównania, w latach 80. Chicago miało ponad 1260 duszpasterzy. W najbliższych latach spodziewać się można dalszych konsolidacje parafii i szkół. W 2016 r. Archidiecezja zapowiedziała, że przewiduje zamknięcie nawet do stu parafii.

Warto zauważyć, że dwa kościoły w Bridgeport, których losy rozstrzygną się w styczniu – św. Barbary przy 2859 S. Throop St. i Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy 1039 W. 32nd Street – zbudowane zostały na przełomie wieków przez polskich imigrantów w odpowiedzi na rosnącą liczbę Polaków w tej dzielnicy. (jm)

Na zdjęciu: Kościół św. Barbary

fot.Google Map