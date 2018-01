Kolejna próba uprowadzenia dzieci na północnym zachodzie Chicago 0 by gd 29 stycznia 2018

Policja chicagowska wystosowała ostrzeżenie w związku z kolejną próbą uprowadzenia dzieci w północno-zachodniej części Chicago.

Do zdarzenia doszło 26 stycznia przed godz. 16 w rejonie 6300 West Bloomingdale Avenue w chicagowskim Galewood. Do kilku dziewcząt podjechał jasnoniebieski minivan. Kierowca powiedział do grupy: „Hej, wasza babcia kazała mi was zabrać!”. Przestraszone dzieci pobiegły do domu i powiedziały dorosłym, co się stało, a ci zawiadomili policję.

Również jasnoniebieskiego minivana widziano 24 stycznia w rejonie 4900 N. McVicker w Jefferson Park w północno-zachodniej części Chicago w miejscu próby uprowadzenia dziewczynki. Za kierownicą siedziała kobieta, która pomachała do dziewczynki ręką i powiedziała: „Nie bój się”. Dziecko pobiegło do domu i opowiedziało o zdarzeniu rodzicom.

Osoby, które mogłyby udzielić jakichkolwiek informacji w sprawie obu incydentów powinny zadzwonić do wydziału detektywów policji chicagowskiej pod numer: (312) 744-8266.

(ao)

fot.IFCAR/Wikipedia