Kobieta z dzieckiem na ręku zginęła od kul 0 29 maja 2019

Do przerażającej zbrodni doszło we wtorek 28 maja w chicagowskiej dzielnicy Austin. Kobieta trzymająca na ręku roczną córkę została wielokrotnie postrzelona. Zasłoniła dziecko własnym ciałem i zmarła na skutek odniesionych ran.

Do tragedii doszło we wtorek 28 maja o godz. 8.50 am w okolicy 1200 North Mason, w chicagowskiej dzielnicy Austin. 24-letnia Brittany Hill stała na chodniku trzymając na rękach swoją roczną córkę. Kobieta rozmawiała ze swoim chłopakiem, ojcem dziecka, który siedział w zaparkowanym samochodzie.

Nagle podjechał do nich srebrny sedan, wysiadł z niego niezidentyfikowany sprawca i otworzył ogień. Postrzelona kobieta padła na ziemię. Według świadków zdarzenia, zdołała częściowo schować się za samochodem i zasłoniła córkę własnym ciałem. Hill została postrzelona kilka razy, ale zdołała dojechać do West Suburban Medical Center, gdzie zmarła o godz. 9.25 am. Jej rocznej córeczce nic się nie stało.

Dzięki nagraniom z monitoringu policja zdołała ustalić i aresztować sprawcę. Dotychczas nie podano jego tożsamości ani motywów działania. Wiadomo jedynie, że Brittany Hill nie była ofiarą przypadkowej zbrodni.

(gd)

fot.Brandon Anderson/Flickr