Kandydaci na burmistrza: marihuana i kasyno – tak, podatki – nie

Dziesięciu z 21 wszystkich kandydatów na burmistrza Chicago wzięło udział w forum przedwyborczym w Centrum Kopernikowskim (Copernicus Center) na północnym zachodzie Chicago. Uczestnicy debaty 11 grudnia najbardziej atakowali ustępującego z urzędu burmistrza Rahma Emanuela. Zgodnie poparli legalizację marihuany i kasyno w Chicago, a potępili podwyżki podatków. Nie przybyli na debatę mało i dobrze znani kandydaci, m.in. mający największy fundusz wyborczy Bill Daley.

Na scenie za długim stołem zasiedli kolejno: Paul Vallas – były szef chicagowskiego szkolnictwa, Willie Wilson – afroamerykański milioner i biznesman, Susana Mendoza – stanowa rewident, Garry McCarthy – były szef chicagowskiej policji, Toni Preckwinkle – szefowa Rady Powiatu Cook, Amara Eniya – prawniczka i prezes Izby Handlowej dzielnicy Austin, LaShawn Ford – poseł stanowy, Lori Lightfoot – była federalna oskarżycielka i była przewodnicząca rady policji, Gery Chico – były przewodniczący chicagowskiej Rady Szkolnej oraz Ja’Mal Green – działacz środowiskowy na południu miasta, najmłodszy, bo 22-letni uczestnik wyścigu.

Rahm Emanuel na celowniku

Pretendenci do burmistrzowskiego fotela gorąco dyskutowali, jak wydobyć miasto z kryzysu finansowego i zgodnie twierdzili, że nie poprzez podwyżki podatków, bo tych chicagowianie mają za dużo, a raczej poprzez uruchomienie kasyna i legalizację marihuany. Zapewniali, że po objęciu urzędu włodarza miasta inwestować będą w rozwój jego najuboższych rejonów, dzięki czemu zmniejszy się tam bezrobocie i przestępczość, i poprawi poziom życia.

Skrytykowali plan burmistrza Rahma Emanuela nawołujący do podwyżki stanowego podatku od benzyny o 20-30 centów za galon paliwa na rzecz odbudowy infrastruktury stanu. Potępili też apele Emanuela o naniesienie do konstytucji stanu poprawek pozwalających na zamiany w już istniejących, wcześniej przyznanych świadczeniach emerytalnych w celu zmniejszenia zobowiązań finansowych stanu i samorządów lokalnych wobec pracowników. Uczestnicy debaty wyrazili przekonanie, że nie można odbierać świadczeń, które już zostały wypracowane, do których pracownicy dokładali się przez wiele lat zatrudnienia, i które gwarantuje stanowa konstytucja.

Zamknięcie szkół – porażką

Dodatkowo ostro krytykowali Emanuela za zamknięcie 50 szkół dzielnicowych, co jeszcze bardziej pogłębiło kryzys ekonomiczny w podupadłych dzielnicach afroamerykańskich. Jak wskazali uczestnicy debaty, uczniowie ze szkół zamkniętych z powodu niskiego poziomu edukacji trafili do placówek, które wcale nie były lepsze. Większość potencjalnych następców Emanuela stwierdziła, że w Chicago jest za mało dobrych szkół dzielnicowych, a zbyt dużo szkół czarterowych, prywatnych placówek finansowanych z kieszeni podatnika. Szkoły czarterowe, jak wskazywali dyskutanci, wcale nie mają wyższego poziomu nauczania niż tradycyjne. Dodatkowo większość uczestników debaty opowiedziała się za wybieralną lub częściowo wybieralną radą szkolną, która aktualnie w całości jest mianowana – a przez to kontrolowana – przez burmistrza Emanuela.

Kandydaci obiecywali, że po wygranej w wyborach na burmistrza będą zabiegali o reformę policji i wymiaru sprawiedliwości, aby położyć kres strzelaninom na ulicach miasta i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Podkreślali konieczność zwiększenia liczby funkcjonariuszy policji i lepszego ich wyszkolenia. Apelowali o ograniczenie dostępu do nielegalnej broni palnej oraz zapobieganie recydywie z jednej strony, a z drugiej – o dłuższe wyroki dla niebezpiecznych przestępców, którzy często otrzymują zbyt łagodne kary w stosunku do przewinienia.

Najbardziej zasobny – nieobecny

Na spotkanie z wyborcami w Centrum Kopernikowskim nie przybyli nikomu nieznani kandydaci: Sandra Mallory, Roger Washington, Richard Mayers, Catherine Brown D’Tycoon, Conrien Hykes Clark. Nieobecni też byli bardziej znani uczestnicy wyścigu: adwokat i lobbysta Jerry Joyce, adwokat John Kozlar, biznesmen informatyk Neal Sales-Griffin, były radny polskiego pochodzenia Bob Fioretti, sekretarz sądu okręgowego powiatu Cook Dorothy Brown oraz Bill Daley, były federalny sekretarz handlu, były doradca prezydentów, brat dawnego burmistrza Richarda M. Daley.

Bill Daley jako pierwszy uczestnik wyścigu wyemitował reklamę kampanijną w głównych, ogólnie dostępnych programach telewizyjnych, w której obiecuje, że jak zostanie burmistrzem, zamrozi podatki od nieruchomości i skutecznie powstrzyma przestępczość. Inni kandydaci, np. Susana Mendoza, wyemitowali reklamy na telewizyjnych platformach internetowych i streamingowych.

Bill Daley ma największy ze wszystkich kandydatów fundusz wyborczy – rosnący w miarę, jak przybywa ofiarodawców. Kilka dni temu Bill Daley miał na koncie prawie 3 mln dol. Drugie dalekie miejsce z ponad milionem zajął Gery Chico. Prawie po milionie dolarów uzbierali: Lori Lightfoot, Garry Mc Carthy, Willie Wilson i Paul Vallas. Faworytki zmagań, Susana Mendoza i Toni Preckwinkle, mają do nadrobienia zaległości finansowe w stosunku do rywali. Susana Mendoza miała na koncie niespełna 700 tys. dol. a Toni Preckwinkle niecałe 600 tys. dol.

Spotkanie odbyło się 11 grudnia w głównej sali Copernicus Center wypełnionej widownią, w obecności lokalnych mediów amerykańskich i polonijnych. Zebranych powitał poseł stanowy Rob Martwick, przewodniczący Partii Demokratycznej 38. okręgu miejskiego, która była głównym organizatorem debaty, prowadzonej przez dziennikarkę radia WGN Patti Vasquez.

Przypomnijmy, że wybory municypalne odbędą się w Chicago 26 lutego. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska minimalnej wymaganej większości 50 proc. plus jeden głos, to w kwietniu odbędzie się druga tura wyborów. W dogrywce pojedynkować się będą zdobywcy największej liczby głosów. W elekcji do władz Chicago mieszkańcy miasta wybierać będą – oprócz burmistrza (ang. mayor) – sekretarza (city clerk) i skarbnika (city treasurer) oraz radnych 50 okręgów (ang. wards).

