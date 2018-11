Już w piątek! Choinka i świąteczny kiermasz w Chicago 0 by EM 14 listopada 2018

Jeszcze nie zasiądziemy do stołu z tradycyjnym indykiem w Święto Dziękczynienia, a już będziemy mogli odwiedzić słynny bożonarodzeniowy kiermasz w śródmieściu Chicago.

Kiedy na Daley Plaza pojawiają się kolorowe stragany, to znak, że święta za pasem. Tegoroczny, 23. kiermasz Christkindlmarket rozpoczyna się już w piątek, 16 listopada o 11 am i tradycyjnie potrwa do wigilii Bożego Narodzenia, 24 grudnia.

Kiermasz rokrocznie przyciąga milion odwiedzających. U rodzimych i europejskich handlarzy można kupić wszystko od ozdób świątecznych po prażone orzechy i niemieckie Wśród dziesiątek handlarzy są zarówno rodzimi, jak i ci z Niemiec i Austrii. Można kupić od ozdób świątecznych po prażone orzechy i niemieckie kiełbaski.

Tradycyjne świąteczne kubeczki Christkindlmarket w tym roku będą miały kształt piernikowego serduszka. Dla dzieci będą kubki w kształcie bałwana.

Chicagowski kiermasz znajduje się przy 50 W. Washington St. i otwarty jest przez cały tydzień od 11 am do 8 pm. W piątki i soboty do 9 pm. Warto dodać, że Naperville i Milwaukee w Wisconsin również mają swoje kiermasze Christkindlesmarkt.

Również w piątek, 16 listopada o 6 pm włączone zostaną światełka na oficjalnej choince miejskiej w Parku Milenijnym.

(jm)

Na zdjęciu: Christkindlmarket w Chicago w 2017 roku

fot.Ewa Malcher