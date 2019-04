Jutro wybory uzupełniające w Chicago i samorządowe na przedmieściach 0 1 kwietnia 2019

Jutro, we wtorek 2 kwietnia, odbędą się w Chicago wybory municypalne i na przedmieściach samorządowe. Przez najbliższe cztery lata wybrane przez nas władze będą podejmować ważne decyzje dotyczące życia codziennego, podatków, szkół czy parków. Dlatego musimy głosować na kandydatów z kwalifikacjami i doświadczeniem.

W elekcji uzupełniającej do władz Chicago mieszkańcy miasta wybierają – oprócz burmistrza (ang. mayor) – skarbnika (city treasurer) oraz radnych okręgów miejskich (ang. wards).

Poniedziałek 1 kwietnia jest ostatnim dniem wczesnego głosowania. We wtorek 2 kwietnia, w dniu elekcji municypalnej w Chicago, lokale wyborcze czynne są od godz. 6 am do 7 pm. Tego dnia wyborcy mogą głosować tylko w tych placówkach, do których zostali skierowani przez władze elekcyjne (Chicago Board of Election).

Adresy lokali wyborczych oraz informacje dotyczące procedur wyborczych można uzyskać pod numerami telefonów: (312) 269-7900 (dla osób niedosłyszących (TTY) (312)269-0027), po polsku – (312) 223-0823 albo sprawdzić w witrynie internetowej Chicagowskiej Rady Wyborczej: www.chicagoelections.com. Można też kontaktować się z polskim koordynatorem we władzach wyborczych – Moniką Myśliwiec-Gałuszką: (312) 269 5702. Koordynatorka prosi o uzbrojenie się cierpliwość, ponieważ liczba telefonujących jest bardzo duża i jeśli nie odbierze od razu telefonu, to należy pozostawić dla niej wiadomość.

W dniu wyborów, w godzinach od 5 am do 10 pm czynna też będzie specjalna dodatkowa linia: (312) 269-7880 (należy prosić o polskiego przedstawiciela ,,Polish representative”, by rozmówić się po polsku) .

Na głównej stronie internetowej www.chicagoelections.com lub w języku polskim www.chicagowybory.com pod zakładką ,,Informacje Wyborcy” można sprawdzić, w której placówce należy oddać głos i zapoznać się z kartą do głosowania.

W lokalu wyborczym można też zarejestrować się do głosowania, po okazaniu dwóch dowodów tożsamości, w tym jednego z aktualnym adresem. Zaraz po rejestracji trzeba będzie oddać głos.

Przypominamy, że każda osoba, która wejdzie do lokalu wyborczego przed godz. 7 pm ma prawo oddać głos. Warto pamiętać, że przepisy pod groźbą grzywny zabraniają robienia sobie selfie podczas głosowania. Przedstawiciele mediów muszą mieć specjalne przepustki upoważniające do robienia zdjęć, filmów i do przekazywania relacji prasowych z lokali wyborczych.

(ao)

Lista kandydatów w wyborach municypalnych 2 kwietnia

Dla wygody naszych Czyteników zamieszczamy listę kandydatów w wyborach municypalnych 2 kwietnia w Chicago. W wyścigach na urząd radnego (ang. alderman) uwzględniliśmy tylko te okręgi miejskie (ang. wards), w których mieszka polonijna społeczność.

Candidate List – Municipal Runoff Election, April 2, 2019

For Mayor – na burmistrza

Vote for one – głosuj na jednego

LORI LIGHTFOOT

TONI PRECKWINKLE

For City Treasurer – na skarbnika

Vote for one – głosuj na jednego

MELISSA CONYEARS-ERVIN

AMEYA PAWAR

For Alderman 30th Ward – na radnego 30. okręgu

Vote for one – głosuj na jednego

ARIEL E. REBOYRAS

JESSICA W. GUTIERREZ

For Alderman 31st Ward – na radnego 31. okręgu

Vote for one – głosuj na jednego

MILAGROS “MILLY” SANTIAGO

FELIX CARDONA JR.

For Alderman 33rd Ward – na radnego 33. okręgu

Vote for one – głosuj na jednego

ROSSANA RODRIGUEZ SANCHEZ

DEBORAH L. MELL

For Alderman 39th Ward – na radnego 39. okręgu

Vote for one – głosuj na jednego

SAMANTHA “SAM” NUGENT

ROBERT MURPHY

For Alderman 40th Ward – na radnego 40. okręgu

Vote for one – głosuj na jednego

PATRICK J. O’CONNOR

ANDRÉ VASQUEZ

For Alderman 43rd Ward – na radnego 43. okręgu

Vote for one – głosuj na jednego

MICHELE SMITH

DEREK LINDBLOM

For Alderman 46th Ward – na radnego 46. okręgu

Vote for one – głosuj na jednego

JAMES CAPPLEMAN

MARIANNE LALONDE

For Alderman 47th Ward – na radnego 47. okręgu

Vote for one – głosuj na jednego

MATT MARTIN

MICHAEL A. NEGRON

fot.pxhere.com