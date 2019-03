Gubernator Pritzker przedstawił plan reformy podatkowej 0 8 marca 2019

Gubernator J.B. Pritzker przedstawił plan reformy podatkowej, którą obiecywał jeszcze w czasie swojej kampanii wyborczej. Obecny podatek stały zastąpiłby ruchomy – uzależniony od zarobków i najbardziej uderzyłby po kieszeni osoby o wysokich dochodach.

Jak zapewnił gubernator Pritzker, 97 proc. pracujących zarobkowo w Illinois nie odczuje żadnej różnicy po reformie. Natomiast podwyżkę z pewnością zauważą podatnicy o zarobkach powyżej 250 tys. dol. stanowiący zaledwie 3 proc. populacji Illinois. Częścią reformy mają być też ulgi w podatkach od nieruchomości.

Po reformie podatkowej Illinois uzyskałby dodatkowe dochody rzędu 3,5 mld dol. rocznie, pozwalające na stopniowe rozwiązywanie licznych problemów finansowych, do których należą m.in. niedobory w funduszach emerytalnych pracowników administracji stanu oraz zaległe rachunki.

Jeśli stopniowalny podatek (ang. graduated income tax) nie zostanie wprowadzony, to – według Pritzkera – jedyną metodą sprostania zobowiązaniom finansowym będzie redukcja wydatków we wszystkich agencjach stanowych oraz podwyżka indywidualnego podatku od dochodu do poziomu co najmniej 5,95 proc.

Plan, choć w powijakach, jest już krytykowany przez sektor biznesowy, który ostrzega, że mieszkańcy i firmy zaczną się wyprowadzać z Illinois.

Pritzker deklarował jeszcze podczas swojej kampanii wyborczej, że zreformuje fiskusa w Illinois, ale nigdy nie podał szczegółów tego planu i przedstawił je dopiero 7 marca na konferencji prasowej.

Reforma systemu potrącania indywidualnych podatków od dochodu musi spełnić wiele wymogów formalnych, zanim wejdzie w życie i prawdopodobnie nie nastąpi to przed upływem kadencji gubernatora Pritzkera.

Wśród wielu przeszkód do pokonania najważniejsze jest wniesienie odpowiedniej poprawki do konstytucji Illinois. Pritzker obiecał, że referendum w tej sprawie odbędzie się już w 2020 roku. Pytanie plebiscytowe ma się znaleźć na karcie do głosowania w przyszłorocznych wyborach.

