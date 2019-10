Gubernator ogłosił 5-letni plan gospodarczy dla Illinois 0 11 października 2019

Gubernator Illinois J.B. Pritzker zaprezentował swój pięcioletni plan gospodarczy dla naszego stanu. Bazuje on na najsilniejszych sektorach ekonomicznych Illinois – rolnictwie, opiece zdrowotnej i transporcie, i stawia na kobiety i mniejszości rasowe.

Według opublikowanego w środę dokumentu pod nazwą „Plan to Revitalize the Illinois Economy and Build the Workforce of the Future” (plan rewitalizacji ekonomii Illinois i budowy siły roboczej na przyszłość) gubernator chce zapewnić dobrobyt i możliwości rozwoju każdemu zakątkowi Illinois.

Plan zakłada zapoczątkowanie długotrwałego wzrostu dzięki eksportowi, start-upom i projektom badawczo-rozwojowym. Założeniem jest stworzenie i utrzymanie miejsc pracy oraz postawienie na kobiety, mniejszości rasowe, mieszkańców wsi oraz inne mniej uprzywilejowane grupy, co pozwoli wyeliminować nierówności społeczno-ekonimiczne w Illinois.

Zdaniem Pritzkera dojrzałe i skoncentrowane obszary przemysłowe, takie jak rolnictwo, przemysł energetyczny, branża informatyczna, produkcja przemysłowa oraz transport, gotowe są na ekspansję na cały stan Illinois.

