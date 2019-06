Gubernator J.B. Pritzker podpisał ustawę legalizującą rekreacyjną marihuanę 0 25 czerwca 2019

Gubernator J.B. Pritzker podpisał 25 czerwca ustawę legalizującą posiadanie i używanie marihuany w celach rekreacyjnych. Ustawa wejdzie w Illinois 1 stycznia 2020 roku.

Na mocy ustawy HB 1438 (określanej jako Cannabis Regulation and Taxation Act, CRTA)) mieszkańcy Illinois, którzy ukończyli 21 lat, będą mogli kupić marihuanę w wyznaczonych do tego punktach sprzedaży i posiadać do 30 gramów (1 uncja) suszu roślinnego lub do 500 mg aktywnego składnika THC w nasączanych tym związkiem produktach i do pięciu gramów koncentratu cannabis. Osoby spoza Illinois będą mogły posiadać połowę ilości wyżej wymienionych substancji i nie będą mogły wywozić ich poza granice stanu.

Osoby posiadające recepty od lekarzy na marihuanę dla celów medycznych będą mogły hodować do pięciu roślin cannabisu w swoich domach. Natomiast hodowla dla celów rekreacyjnych będzie w dalszym ciągu nielegalna.

Dodatkowo, osoby skazane w przeszłości za posiadanie do 30 g marihuany zostaną automatycznie oczyszczone z zarzutów. Natomiast w przypadku wyroków za posiadanie do 500 g marihuany skazani będą mogli wystąpić do sądu o zawieszenie wyroku.

Przeciwnicy legalizacji rekreacyjnej marihuany potępili popisanie ustawy. Niektórzy stwierdzili nawet, że jest to równoznaczne z podpisaniem czeku dla miliarderskiej rodziny Pritzkerów, mającej udziały w branży marihuanowej.

Zadowolenie zaś wyrazili zwolennicy legalizacji, którzy uważają, że dzięki niej stan uzyska nowe dochody, które pozwolą rozwiązać część problemów finansowych Illinois oraz zreformować wymiar sprawiedliwości przeciążony drobnymi wykroczeniami za posiadanie małych ilości trawki.

Przypomnijmy, że ustawę zatwierdziła po burzliwej debacie 31 maja stanowa Izba Reprezentantów. Wcześniej, 29 maja, ustawę zatwierdził stanowy Senat. Illinois jest 11. stanem, który zalegalizował marihuanę do celów rekreacyjnych.

(ao)

fot.Daniel Karmann/EPA/Wikipedia