Fontanna Buckinghama uruchomiona 0 6 maja 2019

Ikoniczna Fontanna Buckinghama w Parku Granta po raz kolejny wystrzeliła strumieniami wody. Jej uruchomienie jest co roku symbolicznym rozpoczęciem sezonu letniego w Chicago.

W niedzielę 6 maja oficjalnie włączono najsłynniejszą chicagowską fontannę. Jak co roku wydarzeniu towarzyszyła muzyka na żywo, pokazy taneczne i inne atrakcje dla całej rodziny.

Fontanna czynna jest codziennie od 8 do 11 pm aż do połowy października. W spektakularnych pokazach multimedialnych, które odbywają się co godzinę i trwają przez około 20 minut, fontanna wyrzuca wodę na około 45 metrów w górę. Po zmroku spektaklowi towarzyszy gra świateł oraz muzyka. Ostatni show odbywa się o 10.35 pm.

Fontanna Buckinghama przy 301 S. Columbus Drive to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Chicago. Oddana do użytku w 1927 roku jest jedną z największych fontann świata. Jej włączenie co roku obwieszcza chicagowianom i gościom początek lata.

(jm)

fot.Patrick Pyszla/Chicago Mayor’s Office