Dziś wybory. Głosujmy!

Dziś odbywają się w Illinois śródkadencyjne wybory powszechne. Głosujemy na kandydatów ubiegających się o urzędy stanowe i powiatowe oraz do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Od naszej decyzji zależy, kto będzie sprawował władzę i jaka będzie przyszłość stanu, i kraju. Nie rezygnujmy z tego przywileju obywatelskiego. Głosujmy.

Dziś, we wtorek 6 listopada, lokale wyborcze czynne są od godz. 6 am do 7 pm. Głosować mogą tylko obywatele amerykańscy, którzy są zarejestrowanymi wyborcami. Kandydaci ubiegają się o następujące urzędy (podajemy w takiej kolejności, w jakiej figurują na liście wyborczej): gubernatora i wicegubernatora; prokuratora generalnego; sekretarza stanu; rewidenta; skarbnika; kongresmanów Stanów Zjednoczonych (w poszczególnych okręgach kongresowych); senatorów stanowych i posłów (w poszczególnych okręgach legislatury); członków zarządu Wydziału Gospodarki Wodnej Metropolii Chicagowskiej; prezesa rady powiatu; sekretarza powiatu; szeryfa; skarbnika powiatu; szefa urzędu szacowania nieruchomości; członków (komisarzy) rady powiatu; członków (komisarzy) rady ds. apelacji podatkowych; sędziów powiatowego sądu okręgowego.

Przypominamy, że kilku urzędników powiatu Cook nie ma opozycji w wyborach i ma już zapewnioną następną kadencję, a są to, m.in. prezes Rady Powiatu Toni Preckwinkle, skarbnik powiatu Maria Pappas i szeryf Tom Dart.

Na karcie do głosowanie znajdują się nazwiska kandydatów z Partii Demokratycznej, Partii Republikańskiej, Partii Libertariańskiej i Partii Konserwatywnej oraz pytania referendalne. Głosy można oddawać na kandydatów różnych partii na tej samej karcie wyborczej. W wyborach powszechnych – w przeciwieństwie do prawyborów – wyborca nie jest zobligowany do opowiedzenia się za jedną partią i głosowania na jej kandydatów.

Przypominamy, że dziś, w dniu wyborów, zarejestrowani wyborcy mogą oddać głosy tylko i wyłącznie w swoich obwodach wyborczych (ang. precincts), w lokalach do których zostali przydzieleni.

Dziś wyborcy w Chicago proszeni są przez władze elekcyjne o kierowanie wszystkich pytań lub uwag do Centralnego Biura Wyborczego “Election Central” pod numer telefonu (312)269-7870 (należy prosić o polskiego przedstawiciela). Linia telefoniczna Centralnego Biura Wyborczego jest czynna tylko w dniu wyborów.

Na stronie internetowej www.chicagoelections.com lub w języku polskim www.chicagowybory.com (zakładka: “Informacje Wyborcy”) zarejestrowani wyborcy w Chicago mogą sprawdzić, w której placówce mają oddać głos i zapoznać się z kartą do głosowania.

Wyborcy spoza Chicago, ale z powiatu Cook, powinni odwiedzić stronę: www.cookcountyclerk.com.

W dniu wyborów jest możliwość osobistej rejestracji. Od osób rejestrujących się do głosowania wymagane jest przedstawienie dwóch (2) dokumentów tożsamości i co najmniej jeden z nich musi posiadać aktualny adres zamieszkania wyborcy.

Wyborcy, którzy nie figurują w rejestrze władz elekcyjnych w wyniku błędu proceduralnego mogą poprosić o warunkową kartę do głosowania (ang. provisional ballot).

Przypomnijmy, że z ramienia Partii Republikańskiej o reelekcję ubiega się aktualnie urzędujący gubernator Bruce Rauner. Jego kontrkandydatem jest demokrata J.B. Pritzker.

Grayson „Kash” Jackson jest libertariańskim kandydatem na gubernatora Illinois, a republikański senator stanowy Sam McCann startuje z ramienia z ramienia Partii Konserwatywnej

Zacięte wyścigi toczą się o miejsca poselskie w Kongresie USA . Partie Demokratyczna i Republikańska walczą nieustępliwie o każde miejsce, by wzmocnić swoją obecność w Izbie Reprezentantów USA. Podobna walka toczy się Izbie Reprezentantów Illinois w parlamencie stanowym. Zwykle wybory śródkadencyjne (czyli środka prezydenckiej kadencji) nie budzą dużego zainteresowania, ale obecna elekcja jest wyjątkowa, ponieważ zarówno państwo jak i stan zmagają się z licznymi problemami społecznymi i gospodarczymi. Od naszej decyzji zależy, kto będzie sprawował władzę i jaka będzie przyszłość stanu i kraju. Nie rezygnujmy z tego przywileju obywatelskiego. Głosujmy.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

fot.Bob Pearson/Epa/REX/Shutterstock