Dziś głosujemy w wyborach 0 2 kwietnia 2019

Dziś, we wtorek 2 kwietnia, odbywają się w Chicago wybory municypalne i na przedmieściach samorządowe. I dziś w lokalu wyborczym można zarejestrować się, by zagłosować. Przez najbliższe cztery lata wybrane przez nas władze będą podejmować istotne decyzje w ważnych kwestiach. Dlatego głosujmy na kandydatów, którzy mają właściwe kwalifikacje i doświadczenie. Od nas zależy przyszłość Chicago i sąsiednich miast.

W elekcji uzupełniającej do władz Chicago mieszkańcy miasta wybierają burmistrza (ang. Mayor) i skarbnika (ang. City Treasurer). Sekretarzem miasta (ang. City Clerk) będzie ponownie Ana Valencia, który wygrała w pierwszej turze w lutym, po tym jak rada elekcyjna zdyskwalifikowała jej dwie rywalki. O urząd burmistrza ubiegają się finalistki 14-osobowego, lutowego wyścigu – Lori Lightfoot i Toni Preckwinkle. O urząd skarbnika (City Treasurer) rywalizują: Melissa Conyears-Ervin i Ameya Pawar. Dogrywki na radnych (Aldermen) odbywają się w 15 z 50 okręgów miejskich (Wards).

Polonijna społeczność jest zainteresowana dogrywkami w trzech okręgach miejskich, 30., 39. i 46., gdzie mieszkają jej przedstawiciele. W 30. okręgu przyjaciel Polonii, popierany przez naszą gazetę radny Ariel Reboyras nie uzyskał w pierwszej turze wymaganego minimum 50 proc. plus jeden głos. Reboyras zmierzy się z Jessicą Gutierrez, nowicjuszką polityczną, córką b. kongresmana Luisa Gutierreza. W 39. okręgu w dogrywce zmierzą się Samantha ,,Sam” Nugent i Robert Murphy, a w 46. okręgu – dotychczasowy radny James Cappleman i Marianne Lalonde.

Poniedziałek 1 kwietnia był ostatnim dniem wczesnego głosowania. We wtorek 2 kwietnia, w dniu elekcji lokale wyborcze czynne są od godz. 6 am do 7 pm. Tego dnia wyborcy mogą głosować tylko w tych placówkach, do których zostali skierowani przez władze elekcyjne. W Chicago jest to rada elekcyjna (Chicago Board of Election).

Wyborcy chicagowscy zostali skierowani do tych samych lokali wyborczych, w których oddali głosy w lutowych wyborach. Tylko 18 lokali uległo zmianie w niniejszej elekcji, ale wyborcy zostali o tym powiadomieni korespondencyjnie. Dodatkowo w placówkach zostały rozwieszone plakaty z informacjami.

Na głównej stronie internetowej www.chicagoelections.com lub w języku polskim www.chicagowybory.com, pod zakładką ,,Informacje Wyborcy”, chicagowianie mogą sprawdzić, w której placówce należy oddać głos i zapoznać się z kartą do głosowania.

Chicagowianie mogą też kontaktować się telefonicznie z władzami elekcyjnymi: (312) 269-7900 (dla osób niedosłyszących (TTY) (312)269-0027), po polsku – (312) 223-0823. Warto zadzwonić do polskiego koordynatora we władzach wyborczych – Moniki Myśliwiec-Gałuszka: (312) 269 5702.

Dziś, w dniu wyborów, w Chicago do 10 pm czynna jest specjalna dodatkowa linia: (312) 269-7880 (należy prosić o polskiego przedstawiciela ,,Polish representative”, by rozmówić się po polsku). Polska koordynatorka prosi o uzbrojenie się cierpliwość, ponieważ liczba telefonujących jest bardzo duża i jeśli nikt nie odbierze od razu telefonu, to należy pozostawić wiadomość (numer telefonu, imię i nazwisko, adres).

Wyborcy z przedmieść powiatu Cook uzyskają informacje nt. Elekcji samorządowej odwiedzając stronę internetową sekretarza powiatu Cook (Cook County Clerk): www.cookcountyclerk.com/agency/elections

Warto wiedzieć, że dziś w lokalu wyborczym można zarejestrować się do głosowania – po okazaniu dwóch dowodów tożsamości, w tym jednego z aktualnym adresem. Zaraz po rejestracji trzeba oddać głos.

Przypominamy, że każda osoba, która wejdzie do lokalu wyborczego przed godz. 7 pm ma prawo oddać głos. Warto też pamiętać, że przepisy pod groźbą grzywny zabraniają fotografowanie się (selfie) podczas głosowania. Przedstawiciele mediów muszą mieć specjalne przepustki upoważniające do robienia zdjęć, filmów i do przekazywania relacji prasowych z lokali wyborczych. (ao)