Druga śmierć w Illinois po wapowaniu 0 25 października 2019

Już druga osoba zmarła w Illinois wskutek komplikacji zdrowotnych związanych z używaniem elektronicznych papierosów. W całym stanie ponad 50 zachorowało na tajemniczą chorobę płuc po wapowaniu.

Stanowy departament zdrowia publicznego (Illinois Department of Public Health, IDPH) w czwartek potwierdził drugi przypadek śmiertelny związany z wapowaniem. Władze nie ujawniły wieku, ani miejsca zamieszkania zmarłego, tłumacząc się ochroną prywatności pacjenta. Potwierdzono jednak, że przed śmiercią był on hospitalizowany z poważną chorobą płuc i przyznał się do wapowania w okresie poprzedzającym hospitalizację.

Pierwszy w Stanach Zjednoczonych zgon spowodowany używaniem e-papierosów zanotowano w sierpniu również w Illinois. Według danych IDPH do tej pory w całym stanie 53 osoby, w wieku od 13 do 66 lat, trafiły do szpitala z nieznanym do tej pory lekarzom, chemicznym zapaleniem płuc spowodowanym wapowaniem.

We wrześniu burmistrz Chicago Lori Lightfoot wezwała do zakazu sprzedaży smakowych papierosów elektronicznych w całym mieście, a federalne służby zdrowia, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wystosowały dramatyczny apel, aby natychmiast skończyć z wapowaniem, gdyż grozi ono ciężkimi chorobami, a nawet śmiercią.

(jm)

fot.Wikipedia/Lindsay Fox/ecigarettereviewed.com