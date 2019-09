Deweloper obiecuje: nie będzie mieszkań w kościele św. Wojciecha 0 16 września 2019

Firma deweloperska, która zawarła kontrakt na kupno kościoła św. Wojciecha, nie zamierza przekształcić budynku byłej świątyni na mieszkania, lecz powstaną one prawdopodobnie na terenie plebanii i klasztoru. W sprawie zagospodarowania samego budynku kościoła firma ma zamiar współpracować z lokalną społecznością – informuje portal „Block Club Chicago”.

We wtorek firma City Pads, która zawarła z Archidiecezją Chicagowską kontrakt na kupno kościoła św. Wojciecha za 4 mln dolarów, ogłosiła, że chce współpracować z mieszkańcami Pilsen oraz lokalnym radnym Byronem Sigcho-Lopezem w celu przywrócenia budynku byłego kościoła do dawnej świetności, w tym remontu wież, a następnie oddania go do użytku publicznego.

Co oznacza „użytek publiczny” i jak konkretnie zagospodarowana będzie przestrzeń byłej świątyni przy 1650 W. 17th St. – ma określić otwarty dialog z mieszkańcami i byłymi parafianami.

Firma obiecała, że w samym budynku kościoła nie będzie mieszkań. Powstaną one natomiast w budynkach dawnej plebanii i klasztoru oraz przylegającej do nich działki o powierzchni 2,1 akra. W planach są mieszkania od studia, przez jednosypialniowe, aż do dużych apartamentów rodzinnych. City Pads zadeklarowała również, że ponad 20 proc. mieszkań stanowić będą przystępne cenowo mieszkania dla rodzin.

Szkoła Acero, która również znajduje się terenach kościelnych nadal będzie prowadzić działalność na dawnym miejscu i dodatkowo zyska ekskluzywny dostęp do otwartej przestrzeni za szkołą – zapewnia deweloper.

„Gdy dowiedzieliśmy się, że ten historyczny kościół jest zagrożony wyburzeniem, po prostu wiedzieliśmy, że musimy go uratować” – powiedział Andy Ahitow, dyrektor zarządzający firmy City Pads, portalowi Block Club Chicago.

Nabywca zainteresowany kupnem historycznego i ważnego dla Polonii budynku znalazł się niecałe dwa miesiące po odprawieniu ostatniej mszy świętej w kościele św. Wojciecha w chicagowskiej dzielnicy Pilsen. Firma deweloperska City Pads Chicago specjalizuje się w budowie luksusowych apartamentowców. Deweloper znalazł się niedawno w ogniu krytyki po tym, jak zamalował słynny 45-letni mural w dzielnicy Pilsen.

W skład posesji zajmującej 2,1 akra, oprócz budynku kościoła wchodzi plebania, klasztor, budynek szkoły przyparafialnej i parking. We wrześniu 2018 roku Archidiecezja Chicagowska zatrudniła firmę SVN Chicago Commercial, aby sprzedała kościół św. Wojciecha.

Kościół św. Wojciecha został wybudowany w 1912 roku przez polskich imigrantów i przez dekady służył lokalnej polonijnej społeczności. Wraz ze zmianami na chicagowskiej mapie demograficznej parafia św. Wojciecha zmieniła swój etniczny charakter, a większość wiernych zaczęli stanowić Meksykanie. Polonijne i latynoskie środowiska związane z kościołem przez ostatnie lata walczyły o ocalenie historycznej świątyni. Ostatecznie Archidiecezja Chicagowska podjęła decyzję o sprzedaży kościoła św. Wojciecha, argumentując, że parafia nie jest wystarczająco liczna, aby utrzymać wymagający kosztownego remontu kościół.

Kilka miesięcy temu SVN Chicago Commercial pomogła archidiecezji sprzedać pobliski budynek kościoła św. Anny. Nabywca – Evenlight Leavitt LLC zamierza przekształcić ten kościół na budynek apartamentowy. Przebudowę kościoła św. Wojciecha na luksusowy apartamentowiec może utrudnić zmiana w lokalnych przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Obecnie przepisy pozwalają na wybudowanie w tym miejscu wielopiętrowych budynków mieszkalnych, ale jeśli zatwierdzona zostanie zmiana przepisów, zaproponowana w lipcu przez radnego Byrona Sigcho-Lopeza, to w miejscu kościoła św. Wojciecha powstać będzie mógł wyłącznie park lub inna „otwarta przestrzeń”. Radny zaproponował zmianę przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w geście solidarności z parafianami oburzonymi zamknięciem kościoła św. Wojciecha i planami jego sprzedaży.

Organizacje polonijne niestrudzenie prowadziły akcję na rzecz ratowania kościoła św. Wojciecha. Po desakralizacji świątyni w lipcu i zaprzestaniu odprawiania miesięcznych mszy świętych w języku polskim, grupa wiernych spotykała się na modlitwie na schodach przed drzwiami zamkniętego kościoła. Ostatnia taka modlitwa miała miejsce 1 września.

Zamknięcie transakcji sprzedaży kościoła św. Wojciecha ma nastąpić, według firmy City Pads, jeszcze tej jesieni.

Opracowała: Joanna Marszałek

Współpraca: Grzegorz Dziedzic

Zdjęcia: Ewa Malcher