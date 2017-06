Des Plaines zapłaci muzułmanom ponad pół miliona odszkodowania

Władze miasta Des Plaines zapłacą ponad pół miliona rekompensaty imigrantom muzułmańskim z Bośni i Hercegowiny, by sfinalizować spór sądowy o meczet, który miał powstać w miasteczku.

Pozew muzułmańskiej organizacji Society of American Bosnians and Herzegovinians oskarżał radnych Des Plaines o umyślne manipulowanie miejskimi przepisami zagospodarowania przestrzennego w celu niedopuszczenia do budowy islamskiej świątyni.

Tony Peraica, adwokat reprezentujący stowarzyszenie muzułmańskie stwierdził, że radni stosowali różne wymówki i wybiegi, by zmienić przepisy strefowe parceli i nie dopuścić do powstania meczetu. Wśród podawanych przez nich uzasadnień było nasilenie ruchu kołowego i brak miejsc parkingowych.

Ostatecznie w zamian za umorzenie sprawy sądowej władze Des Plaiens zgodziły się na zapłacenie zadośćuczynienia w wysokości 580 tys. dolarów.

Do Society of American Bosnians and Herzegovinians należą m.in. imigranci z dawnej rozbitej wojną Jugosławii, którzy w latach 90. znaleźli schronienie w USA.

