Deportowany weteran wrócił do Chicago 0 25 września 2019

Weteran armii amerykańskiej, deportowany do Meksyku, wrócił do Chicago na przesłuchanie w sprawie uzyskania amerykańskiego obywatelstwa, o które walczy od lat.

Miguel Perez Jr., 39-letni weteran wojny w Afganistanie przyjechał do Chicago na dwutygodniowa przepustkę. Specjalna przepustka pozwoliła mu legalnie wrócić na teren USA, by mógł stawić się na przesłuchaniu dotyczącym uzyskania amerykańskiego obywatelstwa.

Historia Miguela Pereza przyciągnęła uwagę opinii publicznej, gdy został deportowany do Meksyku 1,5 roku temu. Przyczyną deportacji było odrzucenie jego petycji o obywatelstwo z powodu wyroku za posiadanie narkotyków, który dostał w 2010 roku.

Perez spędził 7,5 roku w więzieniu i jego zielona karta została unieważniona, i prosto z więzienia trafił do aresztu imigracyjnego, skąd deportowano go do Meksyku. Kilka tygodni temu gubernator JB Pritzker ułaskawił Pereza, dzięki czemu może on ponownie ubiegać się o obywatelstwo i powrócić do rodziców i dwojga dzieci.

Perez służył w siłach specjalnych armii amerykańskiej, dwukrotnie został wysłany na misję do Afganistanu po atakach na World Trade Center we wrześniu 2001 roku. Do USA powrócił z silnym syndromem stresu pourazowego,w wyniku czego uzależnił się od leków i narkotyków.

Decyzja dotycząca prawa do ubiegania się o obywatelstwo zapadnie tydzień po przesłuchaniu, które odbyło się w środę. „Zobaczymy, co się stanie. Chicago to mój dom. Nie znam innego domu oprócz Chicago” – powiedział Perez.

(ar)

Na zdjęciu: Miguel Perez Jr. fot.arch. rodz.