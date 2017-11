Czarny Piątek 2017 w Illinois. Sprawdź godziny otwarcia sklepów

Dla wielu rodzin tradycja Dnia Dziękczynienia nie kończy się na obfitym deserze. Wiele osób od czwartkowego wieczoru rozpoczyna świąteczne zakupy, polując na zniżkowe ceny i okazje.

Zanim wybije północ i rozpocznie się forsowanie sklepów w ramach Czarnego Piątku, handlowcy już w czwartek wieczorem otwierają podwoje niektórych placówek. W tym roku są wśród nich Target, Kohl’s, Toys R Us, Best Buy, Macy’s, Old Navy i Walmart.

A oto wybrane punkty i ich godziny otwarcia w czwartek i piątek:

Ashley Home Store – zamknięty w Thanksgiving; otwarty – 6 a.m. w Czarny Piątek

Babies R Us – zamknięty w Thanksgiving; otwarty – 8 a.m. w Czarny Piątek

Barnes and Noble – zamknięty w Thanksgiving; 8 a.m. – 10 p.m. w Czarny Piątek

Bass Pro Shops – otwarty 8 a.m. – 6 p.m. w Thanksgiving; otwarty – 5 a.m. w Czarny Piątek

Bed Bath & Beyond – zamknięty w Thanksgiving; otwarty – 6 a.m. w Czarny Piątek

Best Buy – 5 p.m. – 1 a.m. w Thanksgiving; otwarty – 8 a.m. w Czarny Piątek

Big Lots – 7 a.m. – 12 a.m. w Thanksgiving; otwarty – 6 a.m. w Czarny Piątek

Cabela’s – 8 a.m. – 6 p.m. w Thanksgiving; otwarty – 5 a.m. w Czarny Piątek

Carson ‘s – zamknięty w Thanksgiving; – 11 a.m. do 3 p.m. w Czarny Piątek

Costco – zamknięty w Thanksgiving; otwarty – 9 a.m. w Czarny Piątek

Dick’s Sporting Goods – 6 p.m. – 2 a.m. w Thanksgiving; 5 a.m. – 10 p.m. w Czarny Piątek

Dollar General – 7 a.m. do 10 p.m. w Thanksgiving; różne godziny w Czarny Piątek

Five Below – 6 p.m. do 1 a.m. w Thanksgiving; 7 a.m. – 9 p.m. w Czarny Piątek

GameStop – 4 p.m. do 10 p.m. w Thanksgiving; 6 a.m. – 10 p.m. w Czarny Piątek

Guitar Center – zamknięty w Thanksgiving; otwarty – 6 a.m. w Czarny Piątek

Home Depot – zamknięty w Thanksgiving; otwarty – 6 a.m. w Czarny Piątek

Ikea – zamknięta w Thanksgiving; w Czarny Piątek – godz. 8 a.m.

JCPenney – 2 p.m. – 12 a.m. w Thanksgiving; 12 a.m. – 10 p.m. w Czarny Piątek

Kmart – 6 p.m. – 12 a.m. w Thanksgiving; 6 a.m. – 10 p.m. w Czarny Piątek

Kohl’s – 5 p.m. – 12 a.m. w Thanksgiving i do 10 p.m. w Czarny Piątek

Macy’s – 5 p.m. – 2 a.m. w Thanksgiving; 6 a.m. – 1 p.m. w Czarny Piątek

Neiman Marcus – zamknięty w Thanksgiving; otwarty – 8 a.m. w Czarny Piątek

New York & Company – 6 p.m. – 1 a.m. w Thanksgiving; otwarty – 6 a.m. w Czarny Piątek

Office Depot & OfficeMax – zamknięty w Thanksgiving; otwarty od 7.45 a.m. w Czarny Piątek

Old Navy – otwarty od 4 p.m. w Thanksgiving; otwarty – 5 a.m. w Czarny Piątek

Petco – zamknięty w Thanksgiving; otwarty – 7 a.m. w Czarny Piątek

Sam’s Club – zamknięty w Thanksgiving; otwarty – 7 a.m. w Czarny Piątek

Sears – 6 p.m. – 12 a.m. w Thanksgiving; otwarty – 5 a.m. w Czarny Piątek

Stein Mart – zamknięty w Thanksgiving; 7 a.m. – 10 p.m. w Czarny Piątek

Target – 6 p.m. – 12 a.m. w Thanksgiving; otwarty – 6 a.m. w Czarny Piątek

Toys R Us – 5 p.m. – 12 a.m. w Thanksgiving; 12 a.m. – 11 p.m. w Czarny Piątek

Ulta – 6 p.m. to 2 a.m. w Thanksgiving; 6 a.m. – 10 p.m. w Czarny Piątek

Walmart – 6 p.m. – 12 a.m. w Thanksgiving i do godz. 10 p.m. w Czarny Piątek