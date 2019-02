Co robić w mieście zimą? Gapić się na palmy i kaktusy! 0 10 lutego 2019

Garfield Park Conservatory (GPC) to największa szklarnia (zwana też cieplarnią) w kraju, często nazywana – „krajobrazem pod szkłem”. Na dwa oszklone akry (ponad 8 tyś. metrów kwadratowych) składa się bowiem wiele pomieszczeń z roślinami, a do tego dochodzi 10 akrów na zewnątrz w postaci ogrodów i parku (ponad 40 tys. metrów kwadratowych). Idealne miejsce by wybrać się tam zimą.

Dojazd

Wstęp do Garfield Park Conservatory jest darmowy, podobnie jak i parking, który jednak jest trochę za mały jak na potrzeby zwiedzających. Jeśli nie chcemy utknąć na poszukiwaniu miejsca dla samochodu, to polecam kolejkę CTA – linia zielona. Stacja Conservatory-Central Park Drive znajduje się niemal tuż przy wejściu do GPC.

Palmiarnia

Z lobby wchodzimy do palmiarni (Palm House). Wysokie na 65 stóp (19,8 metrów) i szerokie na 90 stóp (27,4 m) pomieszczenie jest największym w tym kompleksie. To idealne tropiki. Rośnie tu ponad 70 palm i inne rośliny, które lubią ciepło i zostały zwiezione z wielu tropikalnych miejsc na świecie.

Paprocie

Kolejny na naszej trasie jest świat paproci (Ferns House). Jens Jensen, który zaprojektował Garfield Park Conservatory w 1906 roku, chciał odwiedzającym dać możliwość doświadczenia tego, jak stan Illinois wyglądał miliony lat temu. Dlatego w tym pomieszczeniu, pod szklanym dachem mamy bujne paprocie, skaliste ściany i lagunę pośrodku z rybami i żółwiami. Tak w prehistorii musiało wyglądać Chicago! Aczkolwiek ze względu na temperaturę i wysoką wilgotność, poczujemy się tam zdecydowanie „jak w domu” i na chwilę przestaniemy tęsknić zimą za chicagowskim latem.

Pustynia

Ze świata paproci przenosimy się na pustynię (Desert House). Idealne miejsce do odwiedzenia, kiedy Chicago zasypie śnieg, a temperatura spadnie poniżej zera. Ta część GPC oferuje przegląd najbardziej zróżnicowanej kolekcji kaktusów i sukulentów. Znajdują się tam malutkie okazy, ledwo trzymające się kawałków kamienistej ziemi oraz olbrzymy o rozmiarach drzew. Jak w każdym pomieszczeniu, tak i w tym, znajdziemy kilka ławek, na których można przysiąść i nacieszyć oczy roślinami.

Sala wystawowa

Palmiarnia, dział paproci i pustynny to główny trzon cieplarni. Otaczają go cztery mniejsze pomieszczenia. Zacznijmy od sali wystawowej (Show House). To miejsce, gdzie pojawiają się wystawy czasowe. Teraz królują w nim rośliny związane z okresem Bożego Narodzenia – choinki i poinsencje w różnych kolorach. Zaskakująco dominuje róż, a nie czerwień, która kojarzy się z tym okresem w roku.

Rośliny z rodziny Arum

Następny na trasie jest “Dom roślin z rodziny obrazkowatych” (Aroid House – potoczna nazwa roślin z rodziny Arum). Wiele ze znajdujących się w tym pomieszczeniu kwiatów rośnie w naszych domach w doniczkach. Oczywiście na nieco mniejszą skalę. Atrakcją tego niewielkiego pomieszczenia jest perski basen z 16 żółtymi liliami wodnymi, które ze szkła stworzył światowej sławy artysta Chihuly.

Ogród dziecięcy

Na najmłodszych zwiedzających czeka ogród dziecięcy (Children Garden). Pomieszczenie zaaranżowano tak, by poprzez zabawę dzieci nauczyły się czegoś o roślinach. Jest tam m.in. olbrzymia zjeżdżalnia w kształcie wijącej się winorośli, czy wielka drewniana „balia” wypełniona ziemią, w której można posadzić nasionka.

Cukier prosto ze słońca

Ostatnim na naszej trasie pomieszczeniem jest pomieszczenie nazwane „Cukier prosto ze słońca” (Sugar From the Sun). Połączono w nim cztery elementy środowiska: wodę, powietrze, światło słoneczne i … cukier. Pomagają odwiedzającym odkryć zjawisko fotosyntezy, czyli jak we wnętrzu każdego liścia rośliny przechwytują światło słoneczne i wykorzystują je, aby zmienić małe molekuły powietrza i wody w cukier, czyli energię, która podtrzymuje życie na Ziemi.

Po wyjściu z pomieszczenia z cukrem w nazwie pozostaje nam jeszcze olbrzymi obszar na zewnątrz. Są to ogrody (np. Ogród Moneta), ale zdecydowanie przyjemniej jest zwiedzać je latem, kiedy jest ciepło i najwięcej w nich się dzieje.

Na wycieczkę do Garfield Park Conservatory polecam zdecydowanie wygodne buty. Cieplarnia otwarta jest codziennie w godz. 9.00 am do 5.00 pm (w środy od 9.00 am do 8.00 pm). Mieści się przy 300 N. Central Park Ave. (skrzyżowanie z Lake Street) w Chicago. Wstęp jest wolny, ale poproszą nas o podanie naszego kodu pocztowego (zip code).

Tekst i zdjęcia: Ewa Malcher