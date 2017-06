Ciepła, ciepła, coraz cieplejsza – woda w jeziorze

W najbliższy weekend będzie gorąco. Po kilkudniowym zakazie wchodzenia do jeziora Michigan znów będzie ono najlepszym źródłem ochłody dla chicagowskich plażowiczów.

W południowej części jeziora temperatura wody sięgnęła już 60 st. F (15,5 st. C). Na północy woda jest zawsze nieco chłodniejsza, lecz w ciągu lata również się ociepli.

Do 1 lipca średnia temperatura wody w jeziorze Michigan wyniesie 61 st. F (16 st. C) C. Do pierwszego sierpnia – sięgnie 70 st. F (21 st. C). 1 września znów będzie nieco chłodniejsza, bo 69 st. F (20,5 st. C), a do 1 października znajdzie się na poziomie z początku lata, czyli 60 st. F (15,5 C).

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Powyższe dane pochodzą z pomiaru w głębi południowej części jeziora, co oznacza, że wzdłuż chicagowskiego wybrzeża woda jest jeszcze o parę stopni cieplejsza. A zatem – wskakujemy!

(jm)