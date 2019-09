Chicagowskie uniwersytety wśród najlepszych w kraju 0 10 września 2019

Dwie chicagowskie uczelnie wyższe znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych uniwersytetów USA. Chicago University został sklasyfikowany na miejscu szóstym, a Northwestern University zajął pozycję dziewiątą.

Dwa chicagowskie uniwersytety znalazły się w pierwszej dziesiątce zestawienia amerykańskich uczelni wyższych o najlepszym poziomie nauczenia – „US News and World Report”. Prestiżowy University of Chicago zajął wysokie szóste miejsce, na którym uplasował się z remisowym wynikiem punktów wraz z dwoma innymi uczelniami – University of Pennsylvania i Stanford University. Drugim uniwersytetem, który zmieścił się w pierwszej dziesiątce jest Northwestern University, sklasyfikowany na miejscu dziewiątym.

W pierwszej pięćdziesiątce zestawienia znalazły się dwie uczelnie znajdujące się w pobliżu Chicago. University of Notre Dame w South Bend w Indianie zajął 15., a University of Illinois w Champaign-Urbana – 48. pozycję w rankingu najlepszych uczelni Stanów Zjednoczonych. Na pierwszych pozycjach, tradycyjnie uplasowały się uniwersytety należące do prestiżowej Ivy League – Princeton, Harvard i Columbia.

(gd)

fot.The University of Chicago/Facebook