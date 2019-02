Chicago skarży sprzedawców e-papierosów 0 14 lutego 2019

Miasto Chicago złożyło pozew przeciwko nielegalnej sprzedaży e-papierosów i płynnej nikotyny osobom nieletnim.

Miasto Chicago i burmistrz Rahm Emanuel wnieśli pozew przeciwko 27 firmom internetowym sprzedającym e-papierosy oraz płyny do waporyzacji, po tym jak wykryto, że cztery chicagowskie sklepy sprzedają nielegalnie produkty osobom niepełnoletnim.

Pozew do sądu okręgowego w Cook County wpłynął w poniedziałek, 11 lutego br. Jest on kontynuacją działań podjętych w listopadzie, kiedy wytoczono sprawę sądową przeciwko ośmiu sprzedawcom internetowym i 15 detalicznym. W wyniku tego, trzech sprzedawców zdecydowało się całkowicie wstrzymać sprzedaż e-płynów, a czwarty opuścił rynek chicagowski. W przypadku pozostałych firm proces trwa.

W ciągu ostatnich 7 lat zdecydowanie zmniejszyło się palenie papierosów przez młodzież w Chicago, z 13,6 proc. w roku 2011 do 6 proc. w 2018 r. – jak podaje Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention).

Chicago to pierwsze duże miasto, które nałożyło podatek na e-papierosy w ramach rozporządzenia dotyczącego czystego powietrza w pomieszczeniach.

Z inicjatywy burmistrza Emanuel wszedł w życie zakaz sprzedaży tytoniu aromatyzowanego, w tym papierosów mentolowych w pobliżu szkół średnich, a wiek zezwalający na zakup tytoniu podniesiono do 21 lat. We wrześniu minionego roku w Chicago zwiększono podatek od płynnej nikotyny i e-papierosów.

Ceny tytoniu od 2011 roku znacznie wzrosły, co spowodowało, że Chicago oraz Illinois ma najwyższy łączny podatek od papierosów w całym kraju, co również przyczynia się do spadku liczby palących.

(aos)

fot.lindsayfox/Pixabay.com