Biuro ds. Kontroli Alkoholu, Tytoniu, Broni wysyła do Chicago dodatkowych agentów

Biuro ds. Kontroli Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) zapowiedziało, że wyśle do Chicago 20 dodatkowych agentów. Rzecznik prasowy ATF nie potwierdził, że decyzja biura była bezpośrednio związana z ubiegłotygodniowym tweetem prezydenta, który zagroził, że jeśli Chicago samo nie upora się z przestępczością, wyśle do Wietrznego Miasta dodatkowe siły rządowe.

3 lutego Biuro ds. Kontroli Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych poinformowało o zwiększeniu liczby agentów w Chicago do 60. Oznacza to wysłanie do Wietrznego Miasta dodatkowych 20 przedstawicieli ATF. Celem ich stałej obecności będzie pomoc lokalnym stróżom prawa w zapobieganiu i zmniejszeniu przestępczości.

Jak powiedział rzecznik, ATF nie ma jeszcze gotowego planu działania. Wiadomo jednak, że biuro poszukiwało przez ostanie kilka tygodni wśród swoich agentów takich, którzy byliby zainteresowani stałym przeniesieniem do Wietrznego Miasta. Zwyczajowo specjalne siły wysyłane są w różne rejony kraju na 30-60 dni.

Donald Trump w zeszłym tygodniu zapowiedział na Twitterze, że przyśle do Chicago siły federalne, jeśli miasto nie poradzi sobie z problemem ulicznej przemocy. 1 lutego na konferencji prasowej burmistrz Rahm Emanuel powiedział: „Po prostu ich przyślij”.

Nie udało się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi, co do tego, czy zwiększenie liczebności agentów ATF jest bezpośrednio związane z zapowiedzią prezydenta. Jeden z przedstawicieli biura powiedział, że prezydent nie kontaktował się bezpośrednio w tej sprawie z agencją.

ATF zwalcza nielegalną produkcję broni palnej oraz materiałów wybuchowych oraz kontroluje nielegalny handel alkoholem i produktami tytoniowymi. Wydaje także licencje na sprzedaż, posiadanie i transport broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

Na zdj. agenci ATF podczas akcji w Waszyngtonie w czerwcu 2016 r. fot, Michael Reynolds/EPA