Białe Halloween 

Wypadki na drogach, odwołane loty na O’Hare i Midway, przeniesione na weekend imprezy halloweenowe – wszystko z powodu opadów śniegu w powiatach metropolii chicagowskiej.

Ostrzeżenie przed zimowymi warunkami w powiatach północnego i północno-wschodniego Illinois będzie obowiązywać do godziny 6:00 wieczorem w czwartek. Najbardziej intensywne opady przewidziane są między 12:00 a 4:00 po południu.

W rejonie Chicago najwięcej śniegu ma spaść na zachodnich i pólnocno-zachodnich przedmieściach, od 4 do 7 cali. W samym Chicago od 2 do 4 cali. Opadom śniegu towarzyszyć ma silny wiatr, w podmuchach osiągający prędkość od 40 do 50 mil na godzinę oraz spadek temperatury do ok. 30 st. F.

Na drogach jest ślisko. Doszło do wielu wypadków spowodowanych przez kierowców, którzy zlekceważyli warunki pogodowe. Problemy mają także podróżni na obu chicagowskich lotniskach. Do godz. 8.00 rano w czwartek na Midway International Airport odwołano 125 lotów, na O’Hare 62. Służby lotniskowe spodziewają się, że liczba ta będzie wrośnie do końca dnia. Także w środę z powodu opadu śniegu odwołanych zostało kilkaset lotów.

Czwartkowe opady śniegu na pewno zostaną ujęte w annałach, w których gromadzone są dane z pomiarów od 1885 r. Do tej pory potwierdzony opad śniegu w Halloween w Chicago to zaledwie 0,1 cala z 2014 r. W środę wystarczyło 1,2 cala śniegu, aby został pobity rekord opadów dla 30 października ustanowiony prawie 100 lat temu. 30 października 1923 r. w Chicago spadło 0,7 cala.

(tos)

fot.Ewa Malcher