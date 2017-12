B. dyrektor muzyczny festiwalu w Ravinii oskarżany o molestowanie seksualne 0 by MAB 4 grudnia 2017

Nowojorska Metropolitan Opera (Met) zakomunikowała w niedzielę, że zawiesza wszelką współpracę ze światowej sławy dyrygentem Jamesem Levinem do czasu wyjaśnienia wysuwanych przeciwko niemu oskarżeń o molestowanie seksualne.

„Pan Levine nie będzie w tym sezonie brał udziału w jakichkolwiek przedsięwzięciach Met, w tym dyrygowaniem zaplanowanych spektakli” – głosi komunikat opublikowany przez generalnego dyrektora Metropolitan Opera Petera Gelba.

Poinformował też, że dochodzenie mające na celu wyjaśnienie zasadności wysuwanych przeciwko dyrygentowi oskarżeń powierzono byłemu prokuratorowi federalnemu Robertowi J. Cleary’emu.

O molestowanie seksualne oskarżają słynnego dyrygenta trzej mężczyźni, którzy twierdzą, że Levine wykorzystywał ich seksualnie, kiedy byli nastolatkami. Do molestowania miało dochodzić od lat 60. do 80. ubiegłego wieku. Levine wykorzystywał ich seksualnie, kiedy byli nastolatkami. Do molestowania miało dochodzić od lat 60. do 80. ubiegłego wieku.

Jeden z oskarżających Levine’a mężczyzn w październiku 2016 roku poinformował o popełnieniu przestępstwa departament policji w podmiejskim Lake Forest. Mężczyzna twierdzi, że do molestowania doszło po raz pierwszy w 1985 roku w Nowym Jorku, gdzie Levine zaprosił go – 15-letniego początkującego muzyka, na przesłuchanie. Do kontaktów seksualnych pomiędzy Levinem a nastolatkiem miało dochodzić wielokrotnie na przestrzeni kolejnych lat. Oskarżający mężczyzna już jako dorosły otrzymywał od Levine’a pieniądze, łącznie ponad 50 tys. dolarów. Z policyjnego raportu wynika, że w 2014 roku dyrygent odmówił przysłania mężczyźnie kolejnej sumy.

Peter Gelb oświadczył, że „w oparciu o te doniesienia Met podjęła decyzję o zawieszeniu współpracy w oczekiwaniu na wyniki dochodzenia”. Dodał, że Levine odrzuca oskarżenia jako „całkowicie fałszywe”.

„To jest tragedia dla wszystkich, których życie dotknęła” – powiedział Gelb.

Przedstawiciele dyrekcji Met wyjaśnili, że już w ub. roku zapoznali się z raportem policji w sprawie oskarżeń wobec dyrygenta i wszczęli wewnętrzne śledztwo.

Levine, który jest nie tylko dyrygentem, ale i pianistą, był dyrektorem ds. muzycznych Metropolitan Opera, jednej z czołowych scen operowych na świecie, w latach 1976–2016, Od tego czasu jest dyrektorem honorowym. Był również m. in. głównym dyrygentem Orkiestry Filharmonicznej w Monachium i Boston Symphony Orchestra. Dokonał wielu nagrań płytowych, a także radiowych i telewizyjnych. W latach 1973–93 – dyrektorem muzycznym festiwalu w Ravinii.

Oskarżenia przeciwko Levine’owi o molestowanie seksualne wpisują się w cały szereg wcześniejszych podobnych oskarżeń wobec znanych osobistości ze świata mediów, rozrywki, filmu i kultury. (PAP) (gd)