Auguścik i Kregor w Art Gallery Kafe 0 1 listopada 2019

Po bardzo udanym jesiennym cyklu koncertów w ramach 3. Festiwalu „Chopin In The City”, jego twórczyni i dyrektor Grażyna Auguścik udała się na miesięczne tournée do Polski, gdzie będzie śpiewać ze swoim wieloletnim partnerem muzycznym, Paulinhem Garcią.

Ostatni przed wyjazdem koncert dla chicagowskiej publiczności – „Auguścik & Kregor Together Again” – dała w Art Gallery Kafe, razem z gitarzystą Johnem Kregorem.

Nasza ulubiona wokalistka prowadziła koncert dla publiczności polskiej i anglojęzycznej. W obu językach nawiązała właściwy sobie kontakt ze słuchaczami, przeplatała muzykę kameralnymi, czasem żartobliwymi komentarzami, odbieranymi ciepło po naszej stronie sali kawiarenki.

Grażyna i John są pięknie zgrani, również w utworach polskich. Od pierwszych chwil wspólnego koncertu widać i słychać było, jak bardzo się oboje rozumieją. Oczarowanie słuchaczy rosło z każdą minutą, aby wywołać wielkie brawa po finałowym utworze… Czyim? No, przecież mamy Rok Moniuszkowski! Prześlicznie wykonana znajoma nam wszystkim „Prząśniczka” w wersji jazzowej okazała się chyba nawet piękniejsza od oryginalnej.

Wszystkim tym, którzy nie mogli się wybrać na koncert w Wood Dale i chcą wiedzieć, kiedy będą znów mogli usłyszeć Grażynę Auguścik, podajemy wiadomość uzyskaną od niej samej. Wróci do Chicago dopiero w styczniu. O jej występach będziemy informować na bieżąco. W 2020 roku.

Tekst: Krystyna Cygielska

Zdj. Andrzej Baraniak