Ariana Grande, Childish Gambino i The Strokes na Lollapaloozie 0 20 marca 2019

Organizatorzy Lollapaloozy ogłosili w środę nazwiska gwiazd, które wystąpią na scenach tego największego chicagowskiego festiwalu muzyki popularnej.

Ariana Grande, Childish Gambino i The Strokes to tegotroczni headlinerzy. Publiczność rozgrzeją również Twenty One Pilots, Tame Impala, The Chainsmokers, Flume, J Balvin, Kacey Musgraves czy kontrowersyjny raper Lil Wayne. Wystąpi także cieszący się olbrzymią popularnością irlandzki wokalista Hozier.

Sprzedaż biletów ruszyła we wtorek. Ceny biletów wahają się od 130 dol. (pojedynczy dzień – ich sprzedaż ruszy w terminie późniejszym) do 4,200 dol. (czterodniowy pakiet Platinum oferujący dostęp m.in. do klimatyzowanego lobby zaopatrzonego w szampana, koktajle i przekąski czy transport go-kartami pomiędzy poszczególnymi częściami festiwalu). Podstawowy, czterodniowy karnet bez dodatkowych atrakcji to wydatek rzędu 340 dol. Ostatnia opcja to pakiet Lolla Insider, oferujący m.in. transport na festiwal i powrót z niego luksusowym SUV, prywatną obsługę, dostęp do lobby dla artystów i do podwieszonej cabany oferującej bar z pełnym zakresem napojów i przekąsek, a także ekskluzywne pamiątki związane z festiwalem. Opcja ta zapewne przeznaczona jest dla osób z zasobniejszym portfelem, ponieważ w celu uzyskania informacji na temat ceny pakietu, należy skontaktować się z organizatorami.

Lollapalooza to największy festiwal muzyki, który odbywa się w chicagowskim parku Granta w śródmieściu w okresie letnim. Zapoczątkowany został w 1991 roku przez Perry’ego Farrella, frontmana amerykańskiej rockowej grupu Jane’s Addiction i odbywał się cyklicznie do 1997 roku. Wznowiony został po sześcioletniej przerwie i od 2003 roku odbywa się w Chicago nieprzerwanie, stając się flagową imprezą miasta i przyciągając każdego roku rzesze w większości młodych ludzi. W 2018 roku w ciągu czterech dni festiwalu przez park Granta przewinęło się około 400 tys. osób.

Tegoroczna edycja Lollapaloozy (1-4 sierpnia) to ponad 170 koncertów na ośmiu scenach równocześnie w ciągu czterech dni. Zaprezentują się gwiazdy światowej sławy oraz mniej znani artyści z wielu regionów świata, dla których występ na festiwalu to szansa światowej kariery.

Informacje na temat biletów i artystów na oficjalnej stronie festiwalu: www.lollapalooza.com

(ar)

fot.Steve C Mitchell/EPA/REX/Shutterstock