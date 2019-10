Aresztowani właściciele fabryki, którzy zatrudniali nielegalnych 0 21 października 2019

Czterech właścicieli zakładu obróbki blachy na północno-zachodnich przedmieściach Chicago zostało w piątek 18 października zatrzymanych przez władze federalne za zatrudnianie co najmniej 18 nieudokumentowanych imigrantów.

Federalne zarzuty świadomego zatrudnienia nielegalnych przybyszów usłyszały cztery spokrewnione ze sobą osoby, byli i obecni właściciele fabryki KSO MetalFab Inc. w Streamwood. Są to: 81-letnia Dora Kuzelka, 56-letnia Kari Kuzelka i 58-letni Keith Kuzelka z Elgin oraz 62-letni Kenneth Kuzelka z Chicago. Według prokuratury federalnej z Chicago członkowie rodziny Kuzelka świadomie zatrudniali co najmniej 18 nieudokumentowanych pracowników w swojej fabryce.

Dora, Kari i Kenneth zostali aresztowani w piątek 18 października rano, podczas gdy Keith Kuzelka w piątek po południu sam oddał się w ręce władz. Tego samego dnia cała czwórka stanęła przed sądem federalnym w Chicago i została zwolniona za poręczeniem osobistym. Do sądu ma ponownie wrócić 29 października.

Zgodnie z dokumentacją sądową, komórka śledcza departamentu bezpieczeństwa wewnętrznego (Homeland Security Investigations) na podstawie audytu przeprowadzonego w 2017 r. ustaliła, że 36 spośród 67 pracowników fabryki było podejrzanych o używanie sfałszowanych pozwoleń na pracę. Śledczy zawiadomili firmę o podejrzeniu złamania prawa, a w odpowiedzi kierownictwo potwierdziło, że zwolniło kwestionowanych pracowników. Keith Kuzelka powiedział jednak później agentom federalnym, że firma ponownie zatrudniła część zwolnionych osób za pośrednictwem agencji pracy Metro Staff Inc. z Elgin.

Cztery federalne agencje współpracowały ze sobą w śledztwie, które zakończyło się aresztowaniem członków rodziny Kuzelka. Były to służby imigracyjne ICE (Immigration and Customs Enforcement), śledczy z departamentu bezpieczeństwa (Homeland Security Investigators), agenci z Departamentu Pracy (US Departament of Labor) oraz agencja Social Security Administration. Śledczy odwiedzili też w piątek wspomnianą agencję pracy, lecz nie dokonano żadnych aresztowań.

Aresztowania są rzadkim przykładem akcji agencji federalnych wymierzonej nie w nielegalnych pracowników, lecz zatrudniające je osoby.

