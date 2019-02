60 psów uratowanych z mięsnej farmy przybyło do Elmhurst 0 20 lutego 2019

Transport z ponad 60 psami uratowanymi z mięsnej farmy w Korei Południowej przybył we wtorek do podmiejskiego Elmhurst. Czworonogi po zbadaniu przez weterynarza trafią do lokalnych schronisk, a stamtąd do nowych właścicieli.

Myślisz o zaadoptowaniu psa z lokalnego schroniska dla zwierząt? Do twojego domu może trafić pies ocalony z południowokoreańskiej hodowli, gdzie zwierzęta są zabijane na mięso. Transport ponad 60 takich psów we wtorek, 19 lutego dotarł do siedziby Elmhurst Animal Care Center. Czworonogi zostały przywiezione z Toronto, gdzie znajduje się siedziba organizacji Human Society International, od lat walczącej z psimi farmami mięsnymi. Ostatnio z Korei Południowej do siedziby organizacji trafiło 200 psów.

Produkcja psiego mięsa w Korei regularnie spada, ale wciąż istnieją tam psie farmy, w których każdego roku ginie około 2,5 miliona zwierząt. Human Society International w ostatnich latach doprowadziła do zamknięcia kilkunastu tego typu hodowli.

(gd)

fot.Pixabay.com