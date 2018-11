Susana Mendoza kandydatką na burmistrza Chicago

Tydzień po wygraniu reelekcji na stanowego rewidenta Susana Mendoza ogłosiła oficjalnie, że jest kandydatką na burmistrza Chicago. Dołączając do licznego grona pretendentów do najwyższego urzędu w ratuszu Mendoza położyła kres spekulacjom co do swoich politycznych planów.

Susana Mendoza 6 listopada wygrała reelekcję na rewidenta stanu, a już tydzień później oficjalnie ogłosiła swój udział w wyścigu na burmistrza, w którym uczestniczy już kilkunastu kandydatów, w tym znane i wpływowe osobistości: szefowa powiatu Cook Toni Preckwinkle, sekretarz sądu okręgowego Dorothy Brown, były szef chicagowskiego szkolnictwa Paul Vallas i były szef chicagowskiej policji Garry McCarthy.

Przypomnijmy, że tuż przed wyborami 6 listopada do mediów wyciekła reklama przedstawiająca Mendozę jako kandydatkę na burmistrza. Prowadziła ona wtedy kampanię na urząd rewidenta stanowego z ramienia Partii Demokratycznej. Wyciek spowodował duże kontrowersje. Darlene Senger, republikańska rywalka Susany Mendozy, zażądała, aby wycofała się z wyścigu na urząd rewidenta stanowego. Senger zarzucała, że Mendoza oszukuje wyborców.

W odpowiedzi na zarzuty Senger przedstawiciele kampanii Mendozy oświadczyli, że reklama została nagrana na próbę i nie była przeznaczona do publikacji. Nie wiadomo, w jaki sposób wyciekła do mediów. Sama zaś Susana Mendoza nie zaprzeczyła wówczas, ani nie potwierdziła, że chce startować na burmistrza i nie tylko nie wycofała się z wyścigu na rewidenta, ale dużą przewagą głosów pokonała Senger.

Mendoza położyła kres spekulacjom co do swoich politycznych planów upubliczniając rano 14 listopada wideo, w którym oficjalnie przyłączyła się do wyścigu i stwierdziła, że jako burmistrz chciałaby zapewnić wszystkim dzieciom w Chicago bezpieczeństwo i edukację na wysokim poziomie.

Zanim Susana Mendoza została rewidentem stanowym, sprawowała urząd sekretarza miasta, a wcześniej posłanki stanowej. Jej mąż, David Szostak, jest polskiego pochodzenia. Mendoza i Szostak mają 5-letniego syna i mieszkają w chicagowskim Portage Park na północnym zachodzie miasta.

(ao)

Na zdjęciu: Susana Mendoza na mecie Biegu Stulecia Radia WPNA 103.1 FM fot.Peter Serocki