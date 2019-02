21. Festiwal Filmowy im. Rogera Eberta 0 13 lutego 2019

Już po raz 21. odbędzie się Festiwal Filmowy im. Rogera Eberta (Ebertfest), organizowany corocznie przez University of Illinois w Urbana Champaign, we współpracy z College of Media. Pokaz filmów odbędzie się w dniach 10-13 kwietnia 2019 r.

„A Year of a Quite Sun” („Rok Spokojnego Słońca”), to pierwszy film, który został ogłoszony przez organizatorów festiwalu. To polska-amerykańsko-niemiecka produkcja w reżyserii Krzysztofa Zanussiego z 1984 r. W rolach głównych zobaczymy Maję Komorowską oraz jej zmarłego niedawno męża-aktora Scotta Wilsona, pamięci którego zostanie poświęcony festiwal.

W 1984 r. ekranizacja ta zdobyła nagrodę Złotych Lwów na Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Festiwal filmowy im. Rogera Eberta został założony w 1999 r. przez nieżyjącego już Rogera Eberta, absolwenta dziennikarstwa University of Illinois, nagrodzonego Pulitzerem krytyka filmowego.

Ideą Eberta było pokazywanie filmów niekomercyjnych i niszowych, które zostały przeoczone przez dystrybutorów czy krytyków, a zasługują na uznanie.

Bilety obejmujące wszystkie seanse, są dostępne w cenie 150 dol., karnety na cztery wybrane filmy za 510 dol. lub z 15 proc. rabatem. Bilety dla studentów University of Illinois kosztują 100 dol. (ilość ograniczona). Wszystkie bilety do nabycia za pośrednictwem ebertfest.com, thevirginia.org lub w kasie teatru Virginia Theatre przy ulicy 203 W. Park Ave. w Urbana Champaign.

Bilety na poszczególne filmy będą dostępne 1 kwietnia, po ogłoszeniu całego programu.

(aos)