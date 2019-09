13-latka porwana i zaatakowana seksualnie w Wicker Park 0 25 września 2019

13-latka została uprowadzona we wtorek po południu w Wicker Park. Niezidentyfikowany mężczyzna, wciągnął ją do samochodu, pobił i wywiózł do Humboldt Park Lagoon, gdzie zaatakował ją seksualnie.

Dziewczynka wracała ze szkoły do domu we wtorek po południu. Będąc w okolicy 1300 North Claremont Avenue około godziny 3:40 pm w Wicker Park, została wciągnięta do bordowego samochodu przez niezidentyfikowanego mężczyznę.

Mężczyzna ubrany w czarną bluzę z kapturem, która była zawiązana wokół jego twarzy w celu uniknięcia identyfikacji, pobił dziewczynkę, kiedy zaczęła krzyczeć i usiłowała się wyswobodzić. Następnie napastnik wywiózł dziewczynkę do Humboldt Park, gdzie zaatakował ją seksualnie. Tam porzucił ofiarę i odjechał. Wkrótce dziewczynkę znaleźli przypadkowi przechodnie.

Ofiara została przetransportowana do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Policja prowadzi dochodzenie i poszukuje świadków zdarzenia. Wszelkie informacje można anonimowo przekazać policji dzwoniąc do wydziału detektywów pod numer: (312)744-8261.

(ar)

Na zdjęciu: Okolica 1300 N. Claremont Ave. fot.Google Map