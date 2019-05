Polski paszport na wagę złota 0 17 maja 2019

Przyzwyczailiśmy się, że Polacy na emigracji starają się o uzyskanie amerykańskiego czy brytyjskiego obywatelstwa. Okazuje się jednak, że od kiedy Polska weszła w struktury Unii Europejskiej, posiadanie polskiego paszportu jest dla osób o polskich korzeniach coraz bardziej cenne. W zdobyciu polskiego obywatelstwa pomaga im kalifornijska firma Poland Passport.

Dla założyciela Poland Passport Neila Kaplana przygoda z polskim obywatelstwem rozpoczęła się 20 lat temu. Neil, zdolny i dynamiczny biznesmen z okolic Los Angeles, wpadł na pomysł, żeby pewnego dnia wraz z żoną i dziećmi przeprowadzić się do Europy.

– A ponieważ życie w Europie nie należy do tanich, wiedziałem, że będę potrzebował europejskiego obywatelstwa, aby móc podjąć tam legalną pracę. Moja mama urodziła się w Niemczech, ale wkrótce okazało się, że część jej rodziny pochodziła z Polski, spod Rzeszowa. To odkrycie było dla mnie zaskakujące i rozpoczęło proces, który trwał 11 lat i wymagał pomocy czterech różnych adwokatów. Moja sprawa była wyjątkowo skomplikowana, ale w końcu, w 2015 roku moja mama uzyskała polskie obywatelstwo, a w następnej kolejności ja, moja siostra i moje dzieci również otrzymaliśmy polskie paszporty – mówi Neil Kaplan.

Dzięki tym poszukiwaniom Neil odkrył zupełnie nieznaną historię swojej rodziny; przedtem jego mama nie zdawała sobie nawet sprawy, że jej przodkowie pochodzą z Polski. To wtedy zaświtał mu pomysł, aby zbudować firmę, której celem będzie pomaganie innym w ich trudnej drodze do uzyskania polskiego paszportu.

W kolejce po polski paszport

Firma ma swoją główną siedzibę w Kalifornii, w okolicach Los Angeles, ale jej biuro prawnicze działa w Warszawie. Poland Passport współpracuje z wieloma ekspertami zajmującymi się odszukiwaniem dokumentów niezbędnych do udowodnienia polskiego pochodzenia klientów firmy. A ci, to w większości ludzie o polskich korzeniach, choć w pełni zasymilowani emigranci, często drugiego lub nawet trzeciego pokolenia. Amerykanie stanowią około połowę klientów Poland Passport, około 30 proc. pochodzi z Wielkiej Brytanii, a 10 proc. to Kanadyjczycy. Ale zdarza się, że o pomoc w uzyskaniu polskiego paszportu zwracają się osoby z Australii i Ameryki Południowej, głównie z Brazylii, Argentyny i Salwadoru. 40 proc. chętnych korzystających z quizu na stronie PolandPassport.com otrzymuje pozytywną odpowiedź i szansę na potwierdzenie obywatelstwa za pośrednictwem Poland Passport. Biorąc pod uwagę stopień komplikacji polskiego prawa oraz polską biurokrację – to naprawdę dobry wynik. Jak twierdzi Neil Kaplan, większość osób polskiego pochodzenia starających się o polski paszport, nie otrzyma go z powodu popełnienia błędów proceduralnych, braków w wymaganej dokumentacji i powodu podstawowego – nieznajomości języka polskiego.

Sprawa sprawie nierówna

Neil Kaplan zapewnia, że jego firma do każdego klienta podchodzi indywidualnie, a sprawy różnią się od siebie poziomem trudności.

– Niektóre przypadki są dość proste. Jeśli urodziłeś się w Polsce, emigrowałeś do Stanów Zjednoczonych i tutaj urodziły się twoje dzieci – nawet jeśli nie mają polskiego obywatelstwa, to udowodnienie ich polskich korzeni jest dość łatwe. Oczywiście biurokracja sprawia, że nawet niezbyt skomplikowane sprawy bywają trudne. Z drugiej strony mamy do czynienia ze sprawami tak trudnymi, jak mojej mamy i moja. Mój dziadek urodził się w Polsce, ale nie posiadaliśmy żadnych dowodów tego faktu, poza opowieściami rodzinnymi. Musieliśmy sami odnaleźć niezbędne dokumenty i przypominało to poszukiwanie skarbów. Aby zakwalifikować się do otrzymania polskiego obywatelstwa, należy udowodnić, że któryś z przodków urodził się w Polsce po roku 1918, a w praktyce po 1920. Należy udowodnić posiadanie nieprzerwanego pokrewieństwa z tą osobą. Musieliśmy przeprowadzić badania genetyczne i odszukać dokumenty w starych zakurzonych archiwach w Polsce. Następnie zgromadzone dowody pokrewieństwa musieliśmy przedstawić stronie polskiej, która je uznała i przyznała nam polskie obywatelstwo. Tym zajmujemy się w naszej firmie – poszukiwaniem dowodów polskich korzeni i uzyskiwaniem polskiego obywatelstwa dla naszych klientów.

Po co komu polski paszport?

Cudzoziemcy polskiego pochodzenia mają dwie główne motywacje do starania się o polskie obywatelstwo. Osoby, których rodzice lub dziadkowie pochodzą z Polski, poszukują swoich korzeni i podchodzą do nich w sposób bardzo emocjonalny. Chodzi im o przynależność, o spuściznę i kulturowe dziedzictwo. Druga motywacja jest bardziej pragmatyczna i dotyczy głównie ludzi młodszych, którzy chcą pracować lub studiować w Europie.

– Z polskim paszportem można wejść do jakiejkolwiek firmy w każdym z 28 krajów Unii Europejskiej i właściwie zacząć pracę od zaraz. Na europejskich uniwersytetach można studiować za darmo, albo płacąc ułamek czesnego w USA. Wielu z naszych klientów decyduje się na studia w Europie. W większości krajów UE można studiować w języku angielskim i zdobyć wyższe wykształcenie bez potrzeby zaciąganie gigantycznych pożyczek – mówi Neil Kaplan.

W ostatnim roku jedna trzecia klientów Poland Passport to osoby z Wielkiej Brytanii, starające się o polski paszport z obawy przed brexitem. Niektórzy chcą wrócić do Polski, inni wyjechać na emeryturę do Hiszpanii, a większość – by móc legalnie pracować w Unii Europejskiej. Zdobycie polskiego paszportu jest dla nich świetnym rozwiązaniem.

Jak uzyskać polskie obywatelstwo?

Od początku działalności, czyli od 2016 roku firma Poland Passport rozpatrzyła ponad trzy tysiące spraw.

– Rozpoczęcie procesu jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę PolandPassport.com i wypełnić krótki test kwalifikacyjny, który trwa niecałe 10 minut. Dzięki temu testowi zdobywamy podstawowe wiadomości o twoim pochodzeniu. Zwykle po 24 godzinach jeden z pracujących dla nas prawników poprosi cię o przesłanie bardziej dokładnych informacji dotyczących twojego polskiego pochodzenia. Po wymianie kilku emaili z reguły wiemy już, czy dana osoba ma szanse uzyskać polski paszport. Wtedy zaczyna się nasza prawdziwa praca – tłumaczy Neil.

Od każdego z klientów firma pobiera zaliczkę, którą zwraca, jeśli okazuje się, że dana osoba nie może otrzymać polskiego obywatelstwa. Za pomoc przy skompletowaniu dokumentacji i przeprowadzenie klienta przez cały proces uzyskania polskiego obywatelstwa płacą tylko ci, którzy ostatecznie otrzymują polski paszport. Cena zależy od stopnia skomplikowania sprawy i czasu, jaki pracownicy Poland Passport muszą jej poświęcić.

Proces uzyskiwania polskiego obywatelstwa składa się zazwyczaj z kilku faz. Pierwsza to zbieranie informacji w celu, czy dana osoba kwalifikuje się do uzyskania polskiego paszportu. Następna to gromadzenie dokumentacji dotyczącej miejsca i dat urodzenia przodków, miejsc i terminów ślubów, itd. Kolejny krok to złożenie tych dokumentów w urzędzie, który rozpatruje wniosek, analizuje dokumenty i wystawia dokument poświadczający polskie obywatelstwo. Dopiero potem można złożyć wniosek o paszport. Czas trwania całego procesu zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Czasem trwa to kilka miesięcy, a w najcięższych przypadkach – kilka lat, jednak większość spraw trwa około roku.

W samych Stanach Zjednoczonych do polskich korzeni przyznaje się 10 mln osób. Trudno jest ocenić, ile z nich kwalifikuje się do otrzymania polskiego paszportu, ale z pewnością jest to kilka milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. Pewne jest jedno – polskie, a zarazem europejskie obywatelstwo to dla nich coraz częściej droga do realizacji życiowych celów. A polski paszport to dokument, który otwiera coraz to więcej dróg i możliwości.

Grzegorz Dziedzic

fot.PolandPassport.com