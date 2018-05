Weinstein stawił się na policji, usłyszy zarzuty m.in. gwałtu 0 by EM 25 maja 2018

Na oczach kilkudziesięciu reporterów i gapiów producent filmowy Harvey Weinstein przybył w piątek na komisariat policji w Nowym Jorku, gdzie – jak podały amerykańskie media – zostaną mu przedstawione zarzuty napaści seksualnych, w tym gwałtu.

Weinstein w towarzystwie adwokatów wysiadł z samochodu przed komisariatem na południowym Manhattanie i wolnym krokiem w asyście policjantów wszedł do środka, nie reagując na zaczepki reporterów.

Jak zauważono, w ręce trzymał trzy książki, w tym biografię hollywoodzkiego reżysera Elii Kazana.

Jak informował krótko wcześniej „New York Times”, Weinsteinowi zostanie postawiony zarzut zgwałcenia jednej kobiety i zmuszenia innej kobiety do seksu oralnego w jego biurze. Według gazety tożsamość ofiary pierwszego przestępstwa nie została ustalona, zaś druga pokrzywdzona kobieta to dawna aspirująca aktorka Lucia Evans, która publicznie oskarżyła Weinsteina o zmuszenie jej do tych czynności w 2004 roku.

Według doniesień mediów dawny hollywoodzki potentat zostanie najpierw aresztowany, a następnie sędzia odczyta mu zarzuty. Wyznaczona zostanie mu kaucja w wysokości 1 mln dolarów, będzie musiał też nosić urządzenie dozoru elektronicznego w rodzaju bransolety montowanej na kostce. Będzie musiał oddać paszport, a jego swoboda podróżowania zostanie ograniczona.

Ponad 70 kobiet oskarżyło Weinsteina o nadużycia seksualne, w tym gwałt. Oskarżenia te, o których na jesieni 2017 roku napisały „NYT” i „New Yorker”, dały początek akcji i ruchowi #MeToo, wymierzonym przeciwko sprawcom seksualnych napaści, często ważnych postaci biznesu, świata rozrywki i polityki.

Skandal z udziałem Weinsteina – jednego z najważniejszych producentów filmowych w Hollywood, współzałożyciela studia Miramax i firmy producenckiej Weinstein Co. – zakończył jego karierę. Został on wyrzucony z własnej firmy, a ta później ogłosiła bankructwo. Producent twierdzi, że nigdy nikogo nie zmuszał do seksu. (PAP)

Na zdjęciu: Harvey Weinstein opuszcza posterunek policji w Nowym Jorku

fot.PETER FOLEY/EPA-EFE/REX/Shutterstock