Urząd imigracyjny odrzuca prośby o odroczenie deportacji 0 3 września 2019

Amerykański urząd ds. obywatelstwa i imigracji (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) odrzuca podania o odroczenie procesu deportacyjnego. Rozpatrywane są tylko prośby niektórych członków armii oraz weteranów.

Odroczenie procesu deportacyjnego mogłoby objąć blisko 20 tys. imigrantów. Rzecznik USCIS potwierdził, że urząd otrzymał około 1000 wniosków o odroczenie działań deportacyjnych rocznie w ciągu ostatnich kilku lat.

Jednak bez podania informacji do wiadomości publicznej, urząd oraz departament bezpieczeństwa narodowego (Department of Homeland Security), odrzucił wszelkie prośby o odroczenie skierowane do USCIS. Rozpatrywane są tylko podania członków armii amerykańskiej, weteranów oraz tzw. „dreamersów”.

Zamiast, jak dotychczas do USCIS, wnioskodawcy starający się o procedurę odroczenia procesu deportacji dowiadują się, że muszą składać prośby do ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Przedstawiciel ICE, który wypowiedział się anonimowo na ten temat, stwierdził, że ICE została postawiona przez urząd imigracyjny przed faktem dokonanym. ICE nie opracował dotąd planów dotyczących przeglądania i opiniowania aplikacji o odroczenie procesu deportacyjnego. Co więcej, agencja nie zamierza opracować takiego planu, ponieważ jej głównym zadaniem jest deportacja imigrantów, który pozostają w USA bez zalegalizowanego pobytu.

