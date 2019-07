Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Kalifornię, najsilniejsze od 20 lat (ZDJĘCIA) 0 5 lipca 2019

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło w czwartek południową Kalifornię, miało magnitudę 6,4 i było najsilniejsze od 20 lat. W miasteczku Ridgecrest, gdzie znajdowało się epicentrum, wybuchły pożary. Sejsmolodzy nie wykluczają możliwości wstrząsów wtórnych.

Wstrząsy były odczuwalne w oddalonym od epicentrum o ponad 300 km Los Angeles oraz Las Vegas – poinformowały amerykańskie służby sejsmologiczne USGS.

Epicentrum trzęsienia znajdowało się w pobliżu 28-tysięcznego Ridgecrest, hipocentrum było na głębokości czterech kilometrów; lokalne władze poinformowały, że służby ratunkowe zostały wezwane do co najmniej 24 miejsc, gdzie potrzebna była pomoc medyczna lub wybuchł pożar.

Połowa domów w Ridgecrest jest pozbawiona prądu, nie działały uszkodzone wodociągi, wiele budynków, a także dróg uległo zniszczeniu. Z regionalnego szpitala ewakuowano 15 pacjentów, ponieważ na murach budynku pojawiły się pęknięcia.

Po trzęsieniu ziemi, do jakiego doszło o godz. 10:33 czasu miejscowego, nastąpiła seria pięćdziesięciu słabszych wstrząsów wtórnych – podała stacja telewizyjna CNN.

Ekspertka w dziedzinie trzęsień z Kalifornijskiego Instytutu Technologii Sejsmicznej, Lucy Jones, oceniła, że nie można wykluczyć pojawienia się wstrząsów wtórnych, nawet o amplitudzie 5. Jej zdaniem, w przeciwieństwie do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1, jakie nawiedziło Kalifornię w październiku 1999 r., czwartkowe wstrząsy nie były ani gwałtowne, ani szczególnie rozległe.

Zwiastunem trzęsienia był wstrząs o magnitudzie 4,2, jaki nastąpił pół godziny wcześniej – podkreśliła w wypowiedzi dla Associated Press.

Kalifornia znajduje się na obszarze o dużej aktywności sejsmicznej.

Amerykańskie służby sejsmologiczne ostrzegają, że w okolicy, w której doszło do trzęsienia ziemi, wstrząsy pojawiają się w sekwencjach i może dojść jeszcze do silnych wstrząsów wtórnych. (PAP)

fot. ETIENNE LAURENT/EPA-EFE/Shutterstock