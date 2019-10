Trwa loteria wizowa DV-2021. Zgłoszenia tylko do 5 listopada 0 14 października 2019

Czy nieudokumentowani mogą brać udział?

Choć najnowsza perspektywa włączenia Polski do ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi mogła przyćmić nieco tę informację, 2 października ruszyła kolejna edycja loterii wizowej – DV2-2021, w której po raz kolejny bierze udział Polska. Dla osób zainteresowanych wyjazdem do USA na stałe i podjęciem tam pracy to nadal realna, choć nikła, szansa na legalną emigrację. Nowością w tym roku jest konieczność podania w zgłoszeniu numeru paszportu aplikanta. Jak co roku pada pytanie: czy nieudokumentowani mogą brać udział?

Niewiele ponad trzy tygodnie pozostały do ostatecznego terminu składania wniosków o udział w loterii wizowej DV-2021. Kolejna loteria ruszyła 2 października i ponownie udział w niej brać mogą obywatele Polski. Choć podania przyjmowane są do 5 listopada, amerykański Departament Stanu sugeruje, żeby nie czekać do ostatniego tygodnia, gdyż zwiększony napływ zgłoszeń może spowodować opóźnienia w funkcjonowaniu loteryjnej strony internetowej. Do rozlosowania jest 55 tysięcy wiz imigracyjnych, które przypadną szczęśliwcom z wyznaczonych krajów całego świata.

Podania ze zdjęciem można składać wyłącznie drogą elektroniczną do północy (czasu wschodniego), do wtorku 5 listopada 2019 r. na witrynie internetowej dvlottery.state.gov. Prawo zezwala na wypełnienie tylko jednego zgłoszenia przez uczestnika lub w jego imieniu. Departament Stanu korzysta z technologii wykrywania wielokrotnych zgłoszeń, a więc próba wysłania wielu podań skończy się dyskwalifikacją uczestnika. Departament Stanu ostrzega również przed rozmaitymi płatnymi serwisami mającymi „zwiększyć szanse” aplikanta – to oszustwa. Rejestracja w loterii jest całkowicie bezpłatna i kończy się otrzymaniem numeru weryfikacyjnego, który należy zapisać i zachować, gdyż stanowi on klucz do „amerykańskiego snu”.

W tym roku w podaniu należy zawrzeć również pełny numer ważnego paszportu głównego aplikanta. Departament Stanu uzasadnia, że wymóg posiadania ważnego paszportu zwiększa bezpieczeństwo procesu wizowego i pomaga chronić zgłoszenie. Czytelną kopię paszportu warto przechowywać w bezpiecznym miejscu wraz z numerem weryfikacyjnym uczestnika loterii.

Kto może wysłać zgłoszenie? Podstawowym warunkiem jest posiadanie co najmniej średniego wykształcenia lub przynajmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego.

Spośród poprawnych zgłoszeń komputer wylosuje uczestników zgodnie z zasadami dostępności wiz dla każdego regionu oraz kraju. Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy zostałeś wytypowany w loterii, jest odwiedzenie strony dvlottery.state.gov i sprawdzenie statusu uczestnika za pomocą wspomnianego numeru weryfikacyjnego. Wyniki będą znane 5 maja 2020 r. i będzie je można sprawdzać do końca września 2021 roku. Departament Stanu nie wysyła listów ani powiadomień drogą e-mailową – wszelkie tego typu wiadomości są fałszywe.

Dopiero po wylosowaniu, 55 tys. szczęśliwców z całego świata będzie musiało przejść szczegółowy proces weryfikacyjny, obejmujący m.in. sprawdzanie stanu zdrowia i niekaralności. Do udziału w loterii wizowej w 2018 r. zgłosiły się 23 miliony obcokrajowców. Z najnowszych danych zamieszczonych na stronie Departamentu Stanu wynika, że w edycji DV-2018 prawo ubiegania się o zieloną kartę wylosowało 863 Polaków. Polska wróciła na listę krajów mogących brać udział w loterii w roku budżetowym 2013 po sześciu latach przerwy.

Departament Stanu udostępnił tłumaczenie szczegółowych instrukcji udziału w loterii na język polski. Można je uzyskać, wpisując hasło „DV-2021 Polish” w okno wyszukiwarki Google lub pod adresem https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-Instructions-Translations/DV-2021-Instructions-Translations/DV-2021-Instructions-Polish.pdf

Co roku powraca pytanie, czy w loterii wizowej mogą brać udział nieudokumentowane osoby przebywające na terenie Stanów Zjednoczonych. W punkcie 10. instrukcji loterii mowa jest o tym, że zgłoszenie może nastąpić z USA lub z dowolnego miejsca na świecie. Problem dla osoby nieudokumentowanej, która wyśle zgłoszenie, rozpoczyna się tak naprawdę w momencie, kiedy zostanie wylosowana. – Należy pamiętać, że osoby, które „przesiedziały” tu swój pobyt, w momencie wylotu z USA objęte będą 3- lub 10-letnim zakazem wjazdu do USA. W wyjątkowych sytuacjach można wnioskować o „przebaczenie” tego zakazu, jednak w większości przypadków, nawet jeżeli osoba zgłosi się do loterii wizowej i zostanie wylosowana, jeżeli nie może zakończyć procesu ubiegania się o prawo stałego pobytu lub na czas uzyskać przebaczenia (cały proces wydania wizy musi zakończyć się w danym roku fiskalnym, czyli do końca września danego roku), nic na tym nie skorzysta – wyjaśniał nam prawnik imigracyjny Paweł Boruch.

Kontynuacja programu loterii wizowej wcale nie jest oczywista – od paru lat Biały Dom podejmuje starania o zakończenie programu. W lutym 2018 r. podczas głosowania w Kongresie nie uzyskano jednak odpowiedniej liczby głosów, aby obalić loterię. Zdaniem prezydenta Trumpa i części republikanów program wiz dla imigrantów różnej narodowości (ang. Diversity Visa Lottery Program) mimo swojej nazwy nie promuje różnorodności i ma wątpliwą wartość i gospodarczą, i humanitarną.

