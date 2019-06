Trump: w umowie z Meksykiem odsyłanie migrantów do bezpiecznego kraju trzeciego 0 14 czerwca 2019

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że porozumienie imigracyjne z Meksykiem przewiduje wysyłanie migrantów z krajów Ameryki Środkowej do „bezpiecznego kraju trzeciego”, jeśli Meksyk nie będzie w stanie opanować kryzysu migracyjnego na granicy z USA.

„Dokładnie tak, i właśnie tak się stanie” – powiedział amerykański przywódca w wywiadzie dla telewizji Fox News zapytany, czy jego plan w sprawie imigracji obejmuje taką opcję.

7 czerwca Stany Zjednoczone i Meksyk porozumiały się w sprawie działań, jakie ma podjąć Meksyk, by powstrzymać napływ imigrantów do USA. W zamian Biały Dom zobowiązał się do nienakładania 5-procentowych karnych ceł na towary z tego kraju o wartości ponad 350 mld dolarów rocznie.

Szef meksykańskiego MSZ Marcelo Ebrard informował wówczas, że w ramach porozumienia Meksyk ma skierować na obszary przy granicy z Gwatemalą jednostki Gwardii Narodowej oraz że Meksyk akceptuje zasadę, że osoby ubiegające się o azyl w USA, a przybyłe do tego kraju przez granicę z Meksykiem, mogą być odsyłane do Meksyku, by tam oczekiwać na decyzję w sprawie wniosku azylowego. Ponadto Meksyk ma się zaangażować w walkę z gangami zajmującymi się przemytem ludzi do USA. (PAP)

fot.SHAWN THEW/EPA-EFE/Shutterstock