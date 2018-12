Trump: Twitter, Facebook i Google faworyzują Demokratów

Prezydent USA Donald Trump zarzucił we wtorek Facebookowi, Twitterowi i Google’owi faworyzowanie Demokratów. Zdaniem amerykańskiego przywódcy Twitter utrudnił użytkownikom śledzenie jego konta.

„Facebook, Twitter i Google są tak ukierunkowane na Demokratów, to żałosne!” – ocenił Trump w swoim wpisie na Twitterze. Usunęli wiele kont i znacznie spowolnili wzrost liczby followersów – dodał, odnosząc się do Twittera.

Firmy te informowały w ostatnim czasie o usunięciu podejrzanych kont w związku z doniesieniami o wykorzystywaniu serwisów społecznościowych do prowadzenia kampanii dezinformacyjnych.

Przygotowany dla amerykańskiego Senatu nowy raport dotyczący rosyjskiej operacji dezinformacyjnej z okresu kampanii wyborczej w USA w 2016 roku wykazał, że wykorzystywano każdą ważną platformę mediów społecznościowych do dostarczania słów, obrazów i filmów dostosowanych do zainteresowań wyborców, aby pomóc w wyborze Trumpa na prezydenta, a później w jeszcze większym stopniu, żeby go wspierać, kiedy już sprawował urząd – napisał w poniedziałek „Washington Post”.

Zestawy danych wykorzystywane przez analityków zostały dostarczone przez Facebooka, Twittera i Google’a i obejmowały kilka lat do połowy 2017 roku, kiedy operatorzy platform społecznościowych zajęli się intensywnym zwalczaniem rosyjskich kont.

„Jasne jest, że wszystkie te wiadomości wyraźnie starały się przynieść korzyści Partii Republikańskiej, a w szczególności Donaldowi Trumpowi” – czytamy w raporcie. „Trump jest najczęściej wymieniany w adresowanych do konserwatystów i prawicowych wyborców kampaniach, w których przesyłanie komunikatów zachęcało te grupy do wspierania go w wyborach. Główne grupy, które mogłyby rzucić wyzwanie Trumpowi, otrzymywały komunikaty, które miały na celu zmylenie, odwrócenie uwagi i ostatecznie zniechęcenie ich do głosowania” – napisano w dokumencie. (PAP)

Na zdjęciu: Donald Trump

fot.YURI GRIPAS/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock