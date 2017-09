Trump: nowe sankcje ONZ wobec Korei Płn. to tylko mały krok 0 by ao 12 września 2017

Sankcje ONZ wobec Korei Płn. to tylko kolejny mały krok – powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do nałożenia w poniedziałek na Pjongjang nowych restrykcji przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.

„Myślimy, że jest to tylko kolejny mały krok, a nie wielka sprawa” – oznajmił Trump dziennikarzom w Białym Domu. „To nic (sankcje ONZ) w porównaniu z tym, co w końcu będzie musiało się wydarzyć” – dodał.

Trump przyznał również, że dyskutował z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem na temat głosowania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i obaj nie byli pewni, czy nowe sankcje ONZ wpłyną na Pjongjang. „Z pewnością miłe było jednak, że wynik głosowania to 15 do zera” – zaznaczył prezydent USA.

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednomyślnie w poniedziałek rezolucję o nałożeniu dodatkowych sankcji na Koreę Północną. Nowe restrykcje ograniczają m.in. dostawy ropy naftowej do tego kraju.

Projekt rezolucji przygotowały USA w reakcji na ostatnią próbę nuklearną przeprowadzoną przez Koreę Północną. Pod głosowanie poddana została jednak jego złagodzona wersja, by uzyskać poparcie Rosji i Chin.

Korea Północna ogłosiła 3 września, że „całkowitym powodzeniem” zakończyła się próba ładunku wodorowego przeznaczonego do montażu na międzykontynentalnych pociskach balistycznych ICBM. Przeprowadzenie kolejnej, szóstej już próby nuklearnej przez reżim w Pjongjangu wywołało oburzenie i sprzeciw wspólnoty międzynarodowej.(PAP)