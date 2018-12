Trump: Jeśli Kongres nie da pieniędzy, mur na granicy wybuduje wojsko 0 by EM 11 grudnia 2018

Prezydent USA Donald Trump, który chce, by w budżecie znalazły się środki na mur na granicy z Meksykiem, napisał we wtorek na Twitterze, że jeśli Kongres nie przyzna na to środków, to mur wybuduje wojsko.

„Jeśli Demokraci nie dadzą nam głosów, aby zabezpieczyć nasz Kraj, to Wojsko wybuduje brakujące części Muru” – głosi tweet prezydenta.

Trump, który domaga się 5 mld dolarów na budowę muru, groził wcześniej wielokrotnie, że jeśli Kongres nie wyasygnuje takiej sumy na jego sztandarową obietnicę wyborczą, to on nie podpisze ustawy budżetowej, co doprowadzi do zawieszenia działalności rządu (shutdown).

Demokraci uważają, że granicę lepiej uszczelnić za pomocą zaawansowanych technologii, i skłonni są na to przeznaczyć 1,6 mld dol.

Trump jeszcze we wtorek spotka się z przywódcami Demokratów w Izbie Reprezentantów i Senacie, Nancy Pelosi i Chuckiem Schumerem, by rozpocząć negocjacje w sprawie budżetu, który musi zostać przyjęty do 21 grudnia.

Republikanie mają jeszcze większość w obu izbach Kongresu, stracą kontrolę nad Izbą Reprezentantów dopiero w przyszłym roku; w wyborach środka kadencji w listopadzie Demokraci odzyskali większość w izbie niższej. Jednak ustawa budżetowa musi zostać przyjęta w Senacie stosunkiem głosów 60 na 100, a republikańska większość liczy tylko 51 senatorów. Jeśli więc budżet ma zostać przegłosowany, Trump musi pozyskać głosy Demokratów.

W czwartek Kongres przyjął ustawę o krótkoterminowym finansowaniu, by uniknąć zawieszenia rządu; zapewnia ona agencjom federalnym finansowanie do 21 grudnia; gdyby nie podjęto tego kroku, to środki na funkcjonowanie wielu agend rządu, w tym nawet Departamentu Stanu, ministerstwa bezpieczeństwa narodowego i resortu rolnictwa wyczerpałyby się do końca ubiegłego tygodnia.(PAP)

Na zdjęciu: Prototypy muru na granicy w Tijuanie

fot.DAVID MAUNG/EPA-EFE/REX/Shutterstock