Trump: Chiny kupią „ogromne ilości” amerykańskich produktów rolnych

Prezydent USA Donald Trump napisał w poniedziałek na Twitterze, że Chiny zobowiązały się do kupna „ogromnych ilości” amerykańskich produktów rolnych. W ostatnich dniach Amerykanie i Chińczycy zawarli porozumienie w sprawie handlu, oddalając widmo wojny celnej.

„Chiny zgodziły się na kupno ogromnych ilości DODATKOWYCH produktów rolnych – to jedna z najlepszych rzeczy, jaka przydarzyła się naszym rolnikom w ciągu wielu lat!” – brzmi tweet Trumpa.

W sobotę poinformowano, że zakończone w piątek dwudniowe negocjacje chińskiej delegacji z przedstawicielami amerykańskich władz przyniosły ramowe porozumienie, które przewiduje zwiększenie importu amerykańskich towarów do Chin, by „znacznie zmniejszyć” deficyt USA w dwustronnym handlu. Ma to nastąpić m.in. „poprzez zwiększenie importu surowców energetycznych oraz produktów rolnych”.

Prezydent Trump w przeszłości groził wprowadzeniem ceł na chiński import do USA o wartości 50 mld USD rocznie, by ukarać Pekin za zmuszanie działających w Chinach zagranicznych firm do transferu technologii. W marcu amerykański prezydent podpisał memorandum w sprawie tych karnych taryf, a 22 maja minął 60-dniowy okres przewidziany na konsultacje. Porozumienie osiągnięte w Waszyngtonie sugeruje jednak, że cła nie wejdą na razie w życie. (PAP)

fot.pxhere.com