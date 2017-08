Trump chce zabiegać w Kongresie o pakiet pomocy dla Teksasu 0 by J M 30 sierpnia 2017

Prezydent USA Donald Trump, podczas spotkania w Austin w stanie Teksas, zapowiedział, że będzie zabiegał w Kongresie o zatwierdzenie pakietu pomocy dla Teksasu. Ostrzegł, że pakiet będzie „bardzo kosztowną propozycją, może najbardziej kosztowną w historii”.

Zdaniem ekspertów z pobieżnych obserwacji wynika, że Trump często mający skłonność do przesady, w tym przypadku może mieć rację. Huragan Harvey, który po osłabieniu i przekształceniu się w burzę tropikalną był gotowy w środę do przypuszczenia kolejnego ataku, może się okazać najdroższym huraganem we współczesnej historii USA.

Straty samych firm ubezpieczeniowych z powodu szkód wyrządzonych przez Harveya – jak ostrzegli analitycy banku inwestycyjnego J.P. Morgan Chase Co. w raporcie do akcjonariuszy – mogą wynieść od 10 do 20 mld dolarów, czyli więcej niż kosztowały firmy ubezpieczeniowe poprzednie huragany.

Przy czym straty spowodowane przez huragan Harvey dla infrastruktury Teksasu i samego Houston, zniszczenie nieruchomości stanowych i federalnych (w Houston mieści się np. Ośrodek Lotów Kosmicznych im. Lyndona B. Johnsona), ogólnie straty dla amerykańskiej gospodarki są wielokrotnie większe niż straty firm ubezpieczeniowych.

Ekonomiści wskazują, że wartość świadczonych usług i wytwarzanych produktów w samej aglomeracji Houston stanowi od 2 do 3 procent PKB Stanów Zjednoczonych.

Dlatego zatwierdzenie specjalnego pakietu pomocy dla Teksasu stało się konieczną i kłopotliwą pozycją na liście wydatków Kongresu. Konieczną, ponieważ żaden z dbających o pozory ustawodawców nie chce okazać się dusigroszem w obliczu takiej katastrofy. Kłopotliwym, ponieważ większość pozycji na liście wydatków Kongresu z powodu astronomicznego długu publicznego jest na kredyt – oceniają eksperci.

Kongres, który wznowi obrady po przerwie wakacyjnej 5 września, będzie miał do końca września zaledwie 12 sesji plenarnych, aby podwyższyć pułap zadłużenia, limit kredytu jaki posiada rząd federalny. Obecnie ta linia kredytową, jaką ma do dyspozycji rząd federalny, wynosi 19,8 bln dolarów.

Jeśli Kongres nie podwyższy „linii kredytowej”, rząd federalny na początku października stanie się niewypłacalny – nie będzie w stanie płacić swoich rachunków. Od podwyższenia pułapu długów z kolei uzależnione jest przyjęcie budżetu na 2018 rok. Przyszły rok budżetowy w Stanach Zjednoczonych zaczyna się 1 października bieżącego roku.

Przyjęcie budżetu jest olbrzymim problemem dla samego Trumpa, który w ubiegłym tygodniu zagroził „zastojem” w działalności rządu federalnego, jeśli Kongres nie zaaprobuje w budżecie na rok 2018 wydatków w wysokości 1,7 mld USD na budowę muru na granicy z Meksykiem.

Czy Trump w obliczu katastrofy, jaką zgotował milionom osób huragan Harvey, wycofa swoją groźbę? „Naprawdę to nie ma nic wspólnego ze sobą. Uważam, że to są oddzielne sprawy. To (pomoc dla ofiar huraganu Harvey – PAP) będzie załatwione bardzo, bardzo szybko” – powiedział prezydent w poniedziałek. Demokraci w Kongresie i spora część Republikanów jest odmiennego zdania.

Dyrektor Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) przewiduje, że ok. 450 tys. osób wystąpi o przyznanie federalnej pomocy z powodu klęski żywiołowej. Tymczasem federalny fundusz pomocy kryzysowej posiada obecnie na koncie ok. 3,3 mld USD.

W roku 2005 Kongres zatwierdził na pomoc ofiarom huraganu Katrina 62,3 mld USD. Po huraganie Sandy, który w roku 2012 najdotkliwiej dotknął stan Nowy Jork i stan New Jersey, Kongres rozdysponował 50,5 mld USD.

Zdaniem ekspertów szkody wyrządzone przez huragan Harvey będą wymagały o wiele hojniejszej pomocy ze strony Kongresu. Na razie jak zawsze w obliczu kataklizmu politycy odstawili spory partyjne na boczny tor.

Jednak zdaniem historyków Kongresu wystarczy, aby wody powodziowe trochę opadły, a ulice Houston znów stały się przejezdne, aby Demokraci, którzy rządzą w stanach Nowy Jork i New Jersey, ze złośliwą satysfakcją przypomnieli sobie, że Republikanie, którzy rządzą w stanie Teksas, po spustoszeniu, jakie spowodował huragan Sandy 2012 r., gremialnie głosowali przeciw przyznaniu „ich stanom” pomocy federalnej.

Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski (PAP)