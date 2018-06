Trudeau: handel i zmiany klimatyczne kością niezgody na szczycie G7 0 by EM 7 czerwca 2018

Premier Kanady Justin Trudeau powiedział w środę, że handel oraz zmiany klimatyczne mogą być źródłem niezgody między przywódcami G7 podczas szczytu w Charlevoix, ale sprawy związane z bezpieczeństwem światowym czy wzrostem gospodarczym będą platformą porozumienia.

Trudeau udzielił wywiadu telewizji Global News w środę po południu czasu miejscowego, na dwa dni przed zaplanowanym na piątek i sobotę szczytem G7 w kanadyjskim Charlevoix.

„Będą obszary – takie jak handel i zmiany klimatyczne – co do których będziemy się nie zgadzać, ale będziemy w stanie robić to w sposób bezpośredni i konstruktywny” – powiedział.

Jednocześnie zaznaczył, że na wielu polach przywódcy będą mogli znaleźć wspólny język.

„Będę też szukał dróg do wspólnej, konstruktywnej pracy, np. w kwestii rozszerzania klasy średniej (…). Obawy o bezpieczeństwo światowe, czy to odnośnie Korei Północnej ,czy gdzie indziej – tu będziemy mieli bardzo dobre i konkretne rozmowy. Jak chronić oceany przed zanieczyszczeniem plastikiem. Jak lepiej sprawić, by kobiety były włączone w sukces naszych gospodarek. To są ważne sprawy, co do których znajdziemy wspólną płaszczyznę” – powiedział premier.

Zapytany, czy konsultował z innymi przywódcami strategię „obchodzenia się” podczas szczytu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Trudeau powiedział: „Myślę, że rozmowy o tym, jak wchodzimy ze sobą w interakcję i jak możemy się ze sobą sprzymierzać w tych czy innych kwestiach toczą się cały czas pomiędzy wszystkimi przywódcami.

„Wiem, że będziemy mieli pewne bardzo, bardzo szczere rozmowy dookoła stołu, jako że Europejczycy i Kanadyjczycy są dość rozczarowani faktem, że zostali nazwani zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych z powodu stali i aluminium” – dodał.

Administracja USA ogłosiła 31 maja, że nie przedłuży Kanadzie, UE i Meksykowi obowiązującego do 1 czerwca wyłączenia z programu taryf karnych na import stali i aluminium, na co te zareagowały zapowiedziami środków odwetowych.

Trudeau od środy gości prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który przed szczytem G7 przybył do Ottawy z wizytą roboczą. Wspólna konferencja prasowa polityków zaplanowana jest na czwartek rano czasu miejscowego.

Również w środę premier odbył rozmowę telefoniczną z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Jak głosi opublikowany przez biuro premiera komunikat „przywódcy omówili wspólne priorytety na zbliżający się szczyt G7”. Premier i kanclerz “potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz otwartego, opartego na równych zasadach handlu międzynarodowego”.

Z Ottawy Alicja Minda (PAP)

fot.IAN LANGSDON/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock