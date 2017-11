Tanie mieszkanie dla seniora w Chicago

Historia pomocy mieszkaniowej dla najbardziej potrzebujących obywateli miasta Chicago sięga czasów przedwojennych. Wówczas to powstała miejska niedochodowa organizacja mieszkaniowa czyli CHA – Chicago Housing Authority. Dziś z pomocy CHA korzysta około 50 tys. rodzin (ponad 11,5 tys. domów rodzinnych) i seniorów oraz osób niepełnosprawnych (prawie 9,4 tys. apartamentów). Niestety, obecnie listy oczekujących na pomoc są zamknięte. Wyjątek stanowią listy seniorów, na które można się jeszcze zapisać. W praktyce oznacza to realne szanse na przyznanie mieszkania subsydiowanego dla osób po 62 roku życia (w przypadku osób niepełnosprawnych ten próg obniżony jest do 55 lat).

Kto dokładnie może skorzystać?

W budynkach dla seniorów mogą zamieszkać osoby samotne i małżeństwa, w tym pary, w których jedno z małżonków nie osiągnęło jeszcze wieku emerytalnego.

Uzyskanie mieszkania od CHA to wynajęcie mieszkania za około 30 proc. swoich dochodów. Jeśli np.: senior otrzymuje co miesiąc 600 dol. emerytury, jego opłata za wynajem mieszkania będzie w przybliżeniu wynosiła około 200 dolarów. W przypadku wyższych dochodów może to być kwota nawet 550 dol. miesięcznie. Są to jednak tylko przybliżone kalkulacje. Ostatecznie koszty wyliczane są na podstawie danych o dochodach osoby starającej się o dofinansowanie czynszu. CHA to idealne rozwiązanie dla imigrantów, którzy bardzo często przyjeżdżają do USA w średnim wieku, ich emerytura w związku z tym bywa bardzo niska. Nie dziwi więc fakt, że mieszkania z dofinansowaniem stają się coraz popularniejsze także wśród Polonii, która m. in. wybiera budynki znajdujące się w niedalekim sąsiedztwie kościoła pw. Św. Trójcy.

Jak znaleźć lokum dla siebie?

W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się dokładnie liście wszystkich budynków CHA. Tam będziemy mogli sprawdzić w jakiej okolicy możemy potencjalnie zamieszkać. Ponieważ w formularzu zaznacza się konkretny adres, warto sprawdzić czy wybrana okolica znajduje się w dogodnej dla nas lokalizacji, tak aby zapewnić sobie w przyszłości jak najłatwiejszy dostęp do miejsc, z którymi związane jest nasze życie, np.: kościoły, gabinety lekarskie, domy naszych przyjaciół czy ulubione sklepy. Kiedy już wybierzemy odpowiadający nam adres, należy skontaktować się z menedżerem budynku, który powinien udzielić nam wszystkich niezbędnych informacji. Powinniśmy także jeszcze przed złożeniem aplikacji obejrzeć wybrany przez siebie budynek.

Myli się ten, kto myśli, że tanie oznacza marne. Wręcz przeciwnie, budynki o których mowa to zadbane, bezpieczne i funkcjonalne apartamentowce. Na mieszkania dla seniorów czeka się od kilku miesięcy do kilku lat. Warto wobec tego zapisać się na listę oczekujących już po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia. Co prawda przez dwa lata nie otrzymamy przydziału, ale po ukończeniu 62 lat będziemy mieć o wiele większe szanse na szybkie zakwaterowanie.

Jeszcze kilka formalności

Warto pamiętać, że pomoc mieszkaniowa przysługuje osobom o uregulowanym statusie emigracyjnym czyli posiadającym: zieloną kartę, obywatelstwo lub status uchodźcy. Wszyscy starający się o pomoc CHA są również sprawdzani pod względem przeszłości kryminalnej, co nie oznacza, że osoby których kartoteki nie są idealnie czyste są z góry zdyskwalifikowane. Także i w tym przypadku są to sprawy rozpatrywane indywidualnie.

Każda osoba starająca się o dofinansowanie mieszkania z CHA, ma prawo do uzyskania informacji w swoim ojczystym języku. Informacje w języku polskim można uzyskać pod numerem telefonu: 312-421-2435. Wszystkie informacje, w tym pełna lista budynków oraz formularz aplikacji, dostępne są na stronie internetowej www.thecha.org.

Małgorzata Koryś