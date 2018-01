Szef CIA przesłuchany przez zespół Muellera ws. Russiagate 0 by EM 24 stycznia 2018

Szef CIA Mike Pompeo został przesłuchany przez zespół specjalnego prokuratora Roberta Muellera w ramach śledztwa w sprawie zwanej Russiagate, czyli ingerencji Kremla w wybory i możliwej zmowy między Rosją a ekipą Donalda Trumpa – podaje w środę NBC News.

Sieć NBC News powołując się na osoby znające szczegóły dochodzenia informuje, że Pompeo jest świadkiem w tym wątku śledztwa, który dotyczy zwolnienia dyrektora FBI Jamesa Comeya przez Trumpa. NBC nie precyzuje, kiedy przesłuchano szefa CIA.

Jak wyjaśnia „Washington Post”, Mueller „jest szczególnie zainteresowany tym, czy prezydent Trump usiłował utrudniać działanie wymiaru sprawiedliwości”, pozbywając się Comeya, który nadzorował wówczas niewygodne dla Białego Domu śledztwo w sprawie byłego doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa Michaela Flynna i jego kontaktów z przedstawicielami Rosji.

„W ciągu ostatnich dwóch tygodni biuro prokuratora specjalnego zasygnalizowało Białemu Domowi, że chce rozmawiać z prezydentem na temat odejścia Flynna i Comeya oraz wydarzeń związanych z ich zwolnieniem” – pisze „WP”.

Również inne media zwracają uwagę, że zespół Muellera koncentruje się teraz na zarzucie utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości.

Reuters przypomina, że informacja o przesłuchaniu Pompeo pojawiła się zaledwie dzień po doniesieniach o tym, że komisja prokuratora specjalnego przesłuchała w sprawie Russiagate prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Jeffa Sessionsa.

„WP” zwraca uwagę, że Mueller „zainteresowany jest zabiegami Trumpa o zwolnienie Sessionsa ze stanowiska prokuratora generalnego lub zmuszenie go do odejścia (…). Specjalny prokurator stara się ustalić, czy istnieje pewna +prawidłowość+ w zachowaniach prezydenta”.

AP pisze, że Mueller chce ustalić, czy kroki podejmowane przez Trumpa można już uznać za utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości.

NBC News podaje też, że były główny strateg Białego Domu i bliski współpracownik Trumpa Steve Bannon zostanie przesłuchany przez Muellera pod koniec stycznia.

Bannon zawarł niedawno ugodę z prokuratorem specjalnym i będzie składał zeznania przed nim, a nie przed wielką ławą przysięgłych (ang. grand jury), przed którą miał się stawić zgodnie z wezwaniem sądowym, jakie wystosował do niego zespół Muellera. Uwagę zespołu ds. Russiagate przyciągnęły wypowiedzi Bannona cytowane w książce Michaela Wolffa „Fire and Fury: Inside the Trump White House”.

Były strateg Białego Domu wywołał nimi medialną burzę. Bannon skomentował np. spotkanie Donalda Trumpa juniora i czołowych przedstawicieli kampanii wyborczej jego ojca w Trump Tower, podczas którego rosyjska prawniczka miała oferować kompromitujące informacje o kandydatce Demokratów w wyborach prezydenckich Hillary Clinton.

Powiedział też, że spotkanie z rosyjską prawniczką było „zdradzieckie” i „niepatriotyczne”, a ponadto o takim wydarzeniu należało „natychmiast poinformować FBI”.

Reuters pisze też, powołując się na własne źródła, że komisja Muellera przesłuchała już Comeya, a teraz trwają przygotowania do przesłuchania samego Trumpa przez tę komisję; rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders zapewniła, że administracja będzie „w pełni współpracować z prokuratorem specjalnym”.

Według sondażu dla CNN opublikowanego we wtorek 78 proc. Amerykanów uważa, że Trump powinien złożyć zeznania pod przysięgą, jeśli zażąda tego Mueller. Pogląd taki podziela 59 proc. Republikanów i 75 proc. wyborców niezależnych.

Z innego badania, wykonanego na zlecenie NBC News i „WP”, wynika, że 50 proc. respondentów uważa, iż członkowie sztabu wyborczego Trumpa działali w zmowie z przedstawicielami Kremla, aby wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich. 49 proc. ankietowanych uważa, że Trump próbował blokować śledztwo w sprawie ingerencji Rosji w wybory „w sposób, który jest jednoznaczny z utrudnianiem działania wymiaru sprawiedliwości”.

„W tym kontekście nasilające się wysiłki podejmowane przez Trumpa i jego sojuszników na Kapitolu, zmierzające do zdyskredytowania śledztwa Muellera i zakwestionowania uczciwości pracowników (FBI)” powinny być obecnie postrzegane jako „intryga mająca na celu zmianę postrzegania (śledztwa) przez opinię publiczną, zwłaszcza na prawicy, aby dać Trumpowi pretekst, by ewentualnie przestać współpracować z prokuratorem specjalnym lub podjąć bardziej drastyczne kroki” – komentuje „WP”, odnosząc się do informacji o nasilającej się nagonce Republikanów na zespół Muellera i FBI. (PAP)

