Rosenstein: nie ma podstaw do zwolnienia prokuratora specjalnego ws. Rosji
13 June 2017

Z-ca prokuratora generalnego USA Rod Rosenstein powiedział we wtorek, że nie ma podstaw do zwolnienia prokuratora specjalnego nadzorującego śledztwo ws. ingerencji Rosji w wybory; odniósł się w ten sposób do pogłosek, że prezydent Donald Trump chce zwolnić prokuratora.

Przyjaciel prezydenta, Chris Rudy powiedział w wywiadzie dla telewizji PBS, że jego zdaniem Trump rozważa zwolnienie Roberta Muellera, mianowanego prokuratorem specjalnym w sprawie dotyczącej Rosji oraz kontaktów otoczenia Trumpa z przedstawicielami Kremla.

Media skomentowały we wtorek te pogłoski, pisząc, że przypomina to sytuację, w której prezydent Richard Nixon pozbył się prokuratora specjalnego Archibalda Cox, który prowadził śledztwo w sprawie afery Watergate.

Sojusznicy prezydenta zaczęli ostatnio krytykować Muellera; były republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Newt Gingrich napisał w poniedziałek na Twitterze, że Mueller nie będzie w tym dochodzeniu bezstronny.

Kilka tygodni wcześniej Gingrich chwalił jednak mianowanie go prokuratorem specjalnym w tej sprawie i podkreślał, że ma on “nienaganną reputację ze względu na prawość i uczciwość”.

Jak pisze AP, stronnicy Trumpa zmienili nastawienie do Muellera po przesłuchaniu przez komisję Senatu USA ds. wywiadu byłego szefa FBI Jamesa Comeya, który powiedział, że ocena tego, czy Trump utrudniał działania wymiaru sprawiedliwości w śledztwie dotyczącym Rosji, należy do prokuratora specjalnego.

Rosenstein jest jedyną osobą, która mogłaby zwolnić Muellera. Jego przełożony, prokurator generalny Jeff Sessions musiał odsunąć się od tego śledztwa, ponieważ podczas przesłuchań w Kongresie miał on zataić informacje o dwóch spotkaniach z rosyjskim ambasadorem Siergiejem Kislakiem.

Pytany przez członków komisji o to, czy zwolniłby Muellera, Rosenstein odparł, że nie widzi do tego podstaw i nie zastosowałby się do ewentualnego nakazu dotyczącego zwolnienia go.

Republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Paul Ryan powiedział, że prezydent powinien pozwolić Muellerowi kontynuować swe dochodzenie. “Znam Boba Muellera. Mam zaufanie do Boba Muellera” – podkreślił.

Rosenstein odpowiadał na pytania w sprawie prokuratora specjalnego podczas przesłuchania w Senacie poświęconego budżetowi ministerstwa sprawiedliwości. (PAP)