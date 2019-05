Pompeo odwiedzi Rosję we wtorek; rozmowy z Ławrowem w Soczi 0 13 maja 2019

Departament Stanu powiadomił o zmianach w planach podróży szefa dyplomacji USA Mike’a Pompeo do Rosji. Nie odwiedzi on Moskwy, lecz uda się we wtorek bezpośrednio do Soczi nad Morzem Czarnym, gdzie przeprowadzi rozmowy z szefem MSZ Sergiejem Ławrowem w Soczi.

W komunikacie nie wskazano czy Mike Pompeo, który odbywa swą pierwszą oficjalna podróż do Rosji, będzie przyjęty przez prezydenta Władimira Putina tak jak pierwotnie planowano i czy do tego spotkania również dojdzie w Soczi.

Bezpośrednim powodem zmian w planach podróży Pompeo do Rosji i opóźnienia o dzień przybycia do tego kraju, jest zamiar przeprowadzenia w poniedziałek rozmów z przedstawicielami instytucji europejskich o sytuacji wokół Iranu w związku z zapowiedziami Teheranu, że wycofa się z porozumienia nuklearnego z 2015 r., jeśli pozostałe strony nie będą w stanie zagwarantować poszanowania irańskich interesów.

Poza Stanami Zjednoczonymi, które w maju 2018 roku zdecydowały o wycofaniu się z porozumienia, pozostali sygnatariusze, czyli Rosja, Wielka Brytania, Francja i Chiny oraz Niemcy cały czas starają się utrzymać postanowienia umowy w mocy.

W ostatnim okresie doszło jednak do zaostrzenia relacji między Waszyngtonem a Teheranem. Administracja Trumpa zacieśnia sankcje, dążąc do całkowitej izolacji Iranu i pozbawienia go dochodów z eksportu ropy, a niedawno uznała Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną.

Iran podjął w środę decyzję o wycofaniu się z niektórych zobowiązań zawartych w międzynarodowej umowie nuklearnej z 2015 roku. Prezydent Iranu Hasan Rowhani ostrzegł, że jeśli w ciągu 60 dni nie zostaną wypracowane nowe warunki umowy, Teheran wznowi produkcję wysoko wzbogaconego uranu.

Międzynarodowe porozumienie dotyczące kontroli irańskiego programu rozwoju broni jądrowej zawarte w 2015 roku dotyczyło ograniczenia przez Iran prac nad wzbogacaniem uranu w zamian za stopniowe znoszenie sankcji gospodarczych.

Wcześniej informowano, że Pompeo odwiedzi Rosję w dniach 12-14 maja i przybędzie do tego kraju w poniedziałek. Pierwszym etapem wizyty miała być Moskwa.

Na wtorek zaplanowano jego spotkanie z Siergiejem Ławrowem w Soczi i ten punkt programu będzie zrealizowany. Pompeo omówi z Putinem i Ławrowem „pełny zakres dwustronnych i wielostronnych wyzwań” – dodano.

We wtorek rosyjska agencja TASS informowała, że Ławrow spotka się 14 maja z Pompeo w Soczi. Kreml nie wykluczył, że później sekretarza stanu przyjmie też Putin.

„Rozmowy Ławrowa i Pompeo zaplanowane są na 14 maja w Soczi. Strony porozumiały się w tej sprawie podczas rozmów w Finlandii” – powiedziało źródło, cytowane przez TASS. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził później, że spotkanie z Ławrowem jest głównym punktem wizyty Pompeo. (PAP)

Na zdjęciu: Mike Pompeo

fot.PETE MAROVICH/EPA-EFE/REX/Shutterstock